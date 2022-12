Gefascineerd luisterde ik naar het geratel van omvallende dominostenen in mijn hoofd

Het was niet gisteren maar ook weer niet heel lang geleden dat ik op de computer opzocht of ‘vastgoed’ inderdaad hetzelfde is als wat we vroeger ‘ontroerend goed’ noemden, om er door Google op te worden gewezen dat ik die term mijn hele leven lang ten onrechte van een emotionele lading had voorzien.

Gaf niks, ik was toch alleen thuis, en dus luisterde ik gefascineerd naar het geratel van omvallende dominostenen in mijn hoofd. Roerend = in beweging, maar dan dus niet, ergo: vast. Ook trok er een flits voorbij van het moment waarop ik het woord ooit verkeerd had verstaan en daarna zo gearchiveerd. De voordeur van mijn ouderlijk huis, namiddagzon, een blauwe fiets tegen de gevel – misschien wel verzonnen.

Er schoof iets in het juiste vakje, meer niet. Wat restte was een sluimerend gevoel dat mijn versie toch de betere was, omdat ik nu eenmaal erg gehecht was aan dat huis.