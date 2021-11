Geëxplodeerde vraag naar zelftests leidt tot lege schappen, maar dat ligt niet aan tekorten

Iemand met klachten neemt thuis aan de eettafel een zelftest af. Door groei van het aantal besmettingen, en het snotterseizoen dat vol in gang is, is de vraag naar zelftests hoger dan ooit. Beeld Arie Kievit

Nooit verkocht Kruidvat, dat een maximum van drie stuks per klant hanteert, zoveel zelftests als nu. Ook online apotheek eFarma en supermarktketen Jumbo verkopen drie keer zoveel zelftests als enkele weken geleden, melden ze desgevraagd. Zij hanteren geen maximum per klant.

Van een tekort aan zelftests is desondanks geen sprake, zeggen de woordvoerders. ‘Dat komt met name omdat een heleboel partijen – onder wie wijzelf – groot hebben ingezet op de inkoop van zelftests toen ze dit voorjaar werden geïntroduceerd, terwijl redelijk kort daarna de maatregelen werden versoepeld’, zegt Sylvia van Orden van een andere grote drogisterijketen, DA, waar het aantal verkochte zelftests ook snel is gestegen. ‘We hebben een behoorlijke voorraad opgebouwd.’

De DA-drogisterijen hebben nog geen maximum aantal zelftesten per klant hoeven instellen, zegt ze. ‘Als de vraag naar zelftests in dit tempo blijft stijgen, komen we misschien in een andere situatie.’

Grillig

Met name het grillige verloop van de vraag leidt tot tijdelijke tekorten in winkels. Het is voor winkeleigenaren lastig bijtijds in te schatten hoeveel ze moeten inslaan, zegt een woordvoerder van Kruidvat. ‘Hierdoor kan het voorkomen dat er op dit moment geen zelftesten verkrijgbaar zijn in een aantal winkels. We zetten alles op alles om die voorraden zo snel mogelijk aan te vullen.’

Zelftests zijn minder betrouwbaar dan tests die worden uitgevoerd door een professional en zijn louter preventief bedoeld. Wie klachten heeft, dient zich hoe dan ook bij de GGD te melden, ook na een negatieve zelftest. Ook wie positief test moet bij de GGD een officiële test laten afnemen.

Vorige week trok koepelorganisatie GGD GHOR aan de bel: de maximale testcapaciteit is bereikt, waardoor het moeilijk is geworden een afspraak te maken. Momenteel worden er doordeweeks meer dan 90 duizend testen per dag afgenomen. Enkele weken geleden schatte GGD GHOR zelf dat de maximale capaciteit voor deze periode 90 duizend tests zou bedragen.

De GGD’s doen hun ‘uiterste best’ om de capaciteit uit te breiden naar 120 duizend tests, aldus een woordvoerder van GGD GHOR. Ze hebben onder meer de openingstijden verlengd en openen waar mogelijk nieuwe locaties. Het grote knelpunt is het personeel: gezien de krappe arbeidsmarkt is het lastig het aantal medewerkers snel uit te breiden.

De vrees is dat mensen met klachten zich minder snel laten testen of het bij een zelftest laten als ze niet bij de GGD terecht kunnen, met als gevolg dat meer besmettelijke mensen de straat op gaan, zei arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten vorige week tegen de Volkskrant. Bovendien vertroebelt het testinfarct bij de GGD’s het zicht op de verspreiding van het virus. Een stijgend aantal besmettingen leidt doorgaans pas meer dan een week later tot een stijgend aantal ziekenhuisopnames. Hierdoor kan het langer duren voordat duidelijk is of getroffen coronamaatregelen effect hebben.