Geestelijk vader Netflix ziet zijn droom uitkomen en doet na 25 jaar een stapje terug

De stoppende ceo van Netflix, Reed Hastings, in 2019. Beeld EPA

Als Reed Hastings een dvd van Apollo 13 gewoon op tijd terug had gebracht naar zijn lokale videotheek, hadden we nu wellicht nooit van Netflix gehoord en was netflixen geen werkwoord in de Van Dale geweest.

Maar Hastings was niet op tijd. Uit frustratie over de boete van 40 dollar die de videotheek hem oplegde, bedacht de toenmalig ict’er een dienst waarbij gebruikers een vast bedrag per maand betalen en onbeperkt dvd’s kunnen huren. In 1997 zette hij dat idee met platenbaas Marc Randolph om in het bedrijf Netflix. ‘Net’ voor internet, verwijzend naar de website waar de dvd’s te bestellen waren. ‘Flix’ komt van flicks, een Amerikaanse term voor films.

De eerste jaren stuurde Netflix alleen nog dvd’s op, in markante rode enveloppen. Maar Hastings had zijn uiteindelijke doel al vroeg voor ogen. In 2002 zei hij in een interview met technologietijdschrift Wired te dromen van een ‘wereldwijd entertainment-distributiebedrijf dat filmmakers een uniek kanaal biedt’.

Bingen

In 2007 introduceerde Hastings de mogelijkheid om films en series thuis via de computer te bekijken, zonder een dvd nodig te hebben. Aanvankelijk leek dat een blunder: het online aanbod was beperkt en bestond uit afdankertjes van filmstudio’s. Bovendien was de internetverbinding van de meeste consumenten te langzaam. De beurskoers van Netflix kelderde.

Het Netflix zoals dat nu bekend is, ontvouwde zich pas echt toen het zelf series ging maken. In 2013 stofte het een oude BBC-serie over politieke intriges af. Dat leidde tot het eerste seizoen van House of Cards, dat een regelrechte hit werd. Bovendien besloot het streamingplatform de afleveringen niet een voor een uit te brengen, maar het hele seizoen in een keer. Het bingen was geboren.

Met zelfgeproduceerde series als Orange Is the New Black, Narcos en Stranger Things vestigde Netflix zich definitief in het hart van de mediawereld. Na een turbulent begin van 2022, waarin het platform meer dan een miljoen gebruikers zag vertrekken, eindigde het met 7,7 miljoen nieuwe abonnees. Daarmee komt het totaal aantal abonnees op 231 miljoen. De streamingdienst had vorig jaar een omzet van bijna 30 miljard euro.

Concurrentie

Volgens Hastings is de bedrijfscultuur bij Netflix cruciaal geweest voor het succes. Die cultuur omschreef hij in 2020 aan de Volkskrant als ‘innovatie boven efficiëntie’ en ‘mensen boven procedures’. Werknemers mogen zolang op vakantie als ze willen en hebben veel vrijheid. ‘Wij zijn niet als veel andere grote bedrijven, waar je pas grote deals mag sluiten als je baas het goed vindt, en diens baas ook. Dan duurt het te lang, of zegt uiteindelijk iemand nee’, zei Hastings. Daar staat tegenover dat hij werknemers zonder aarzelen de laan uit stuurde als hij een betere kandidaat op het oog had. Sommige werknemers zouden voortdurend bang zijn hun baan kwijt te raken.

Hastings wordt opgevolgd door Greg Peters, zijn rechterhand en nu chief product officer bij Netflix. Ted Sarandos blijft co-ceo. Hastings verlaat het bedrijf niet, hij wordt uitvoerend voorzitter. Dat is een vergelijkbare rol als die van Jeff Bezos bij Amazon, waarbij de uitvoerend voorzitter de belangrijkste adviseur van de ceo is.

Ondanks de toegenomen concurrentie van streamingdiensten als Amazon Prime, Disney+ en HBO Max, is Netflix nog altijd marktleider. Toch maakt Hastings zich zorgen. ‘De consument heeft ineens veel meer keuze’, zei hij in 2020 tegen de Volkskrant. ‘Dat maakt me nerveus. Het is alsof we meedoen aan een competitie die steeds zwaarder wordt. We winnen de ene wedstrijd na de andere, maar weten niet of we aan het eind de titel zullen pakken.’