Geert Wilders zegt af voor kritisch Nieuwsuur-interview met Mariëlle Tweebeeke

Geert Wilders (PVV) voorafgaand aan het RTL Verkiezingsdebat. Beeld ANP

Dat bevestigt Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur, tegen de Volkskrant.

‘Dit is een enorme teleurstelling’, zegt Oranje. ‘Het was een unieke kans om te zien hoe Wilders, die zich niet vaak een-op-een laat interviewen, zich staande zou houden in een gesprek met een topinterviewer als Mariëlle.’ Hij noemt het ‘tragisch’ dat Wilders bij de NPO nu drie keer te zien is in in een debat met Rutte (bij Pauw, de NOS en EenVandaag), maar niet één keer bij een interview zoals bij Nieuwsuur.

Nieuwsuur heeft Wilders, wiens PVV op dit moment de tweede partij in de peilingen is, aangeboden om het interview te verplaatsen, zegt Oranje. ‘Maar ook dat wilde hij niet.’

Het roept de vraag op of Wilders niet is teruggedeinsd na het zien van de scherpe Nieuwsuur-interviews met de andere lijsttrekkers. Arjen Fortuin, tv-recensent van NRC Handelsblad, omschreef ze vorige week als de ‘hoogste tv-horde’ die politici moeten nemen deze campagne. ‘Er zijn proefwerken in het leven van een politicus, maar de voortreffelijk voorbereide interviews van Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeeke zijn het Centraal Schriftelijk Eindexamen.’

Oranje zegt alleen maar te kunnen speculeren. ‘Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat politici in verkiezingscampagnes niet weglopen voor kritische interviews.’

Azarkan

Twee weken geleden zegde ook Farid Azarkan al af bij Nieuwsuur. De leider van Denk zou oververmoeid zijn op de dag van zijn interview, woensdag 24 februari. Nieuwsuur bood hem vervolgens aan het gesprek via Zoom te doen, of met de nummer 2 Tunahan Kuzu, of op een andere datum, maar dat bleek allemaal geen optie. Op donderdag ging Azarkan weer op campagne.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart maakt Nieuwsuur een serie interviews met lijsttrekkers van partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.

De afspraak tussen Nieuwsuur en Wilders was in september tot stand gekomen. ‘We waren blij verrast dat hij echt wilde komen’, zegt Oranje, die op zijn hoede was nadat Wilders in 2017 ook al bij Nieuwsuur had afgezegd. Het interview is daarna opnieuw bevestigd, volgens Oranje. Zijn redactie heeft er veel tijd in gestoken. ‘We hebben onderzoeken laten doen door het bureau Ipsos. En we hebben zorgvuldig kritische PVV-stemmers uitgezocht die in de studio hun verhaal wilden doen tegenover Wilders.’

Donderdag wordt nu een reguliere Nieuwsuur uitgezonden. Mark Rutte is op vrijdag te gast en zal geïnterviewd worden door Jeroen Wollaars.