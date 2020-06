Geert Dales gooit laatste deurtje bij 50Plus met een klap dicht (en schrijft boek)

Geert Dales bij zijn aantreden als voorzitter van 50Plus in 2018. Beeld Arie Kievit

Hij verruilde in 2016 de VVD voor 50Plus. Twee jaar later werd hij voorzitter van de partij. Dat voorzitterschap eindigde in april met een daverende ruzie. Een reeks afdelingsvoorzitters, Statenleden alsmede erevoorzitter Jan Nagel namen Dales kwalijk dat hij zich kandidaat wilde stellen voor de Tweede Kamer, Dales van zijn kant liet duidelijk blijken dat hij een deel van de Kamerfractie en partijkader incompetent vindt.

Verwijten

In de brief komt hij met een reeks verwijten. Zo zouden van de circa dertig kandidaten voor een plek in het partijbestuur er twaalf ook kandidaat-Kamerlid zijn, terwijl juist deze mogelijke combinatie van functies zijn eigen vertrek als voorzitter inluidde. Men was bang voor belangenverstrengeling. Dales kondigt aangiften en claims aan omdat het bestuur overlegt met afdelingsvoorzitters, ‘ondanks door hen gepleegde beledigingen, smaad, laster en strafbare feiten'.

Ook vindt hij dat de partij onaanvaardbaar lang wacht met de voorbereidingen voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar en dat wil gaan doen met een voorzitter van de selectiecommissie van kandidaten die daarvoor ongeschikt is en de partij onlangs 10.000 euro wilde aftroggelen door te zeggen dat hij voor dat bedrag bereid was zijn verzet tegen een digitale ledenvergadering te staken.

‘Visieloze apparatsjiks’

Na het einde van zijn voorzitterschap had Dales zich als gewoon partijlid nog beijverd voor een fusie van 50Plus met de Partij voor de Toekomst, die 50Plus-leider Henk Krol vorige maand oprichtte na zijn eigen vertrek bij 50Plus, zo schrijft hij. Een naam had Dales al: 50Plus voor de Toekomst. Dit initiatief vond geen weerklank bij partijgenoten. Ze worden door Dales aangeduid als ‘visieloze apparatsjiks, bestuurlijke tuinkabouters, regelfetisjisten en hardnekkige baantjesjagers.’

‘Ik heb mijn best gedaan’, beëindigt Dales zijn vijf kantjes beslaande epistel. ‘Mijn tijd kan beter besteed worden aan het schrijven van Tien zetels/hoe corona 50Plus de das om deed, dat in november zal verschijnen en dat ik nu reeds warm in uw belangstelling aanbeveel.’ Dat boek zal worden uitgegeven door Prometheus. De tien zetels in de titel verwijzen naar het aantal zetels dat 50Plus op zeker moment in de peilingen haalde. De partij is sindsdien naar maximaal één zetel gekelderd.