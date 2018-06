Geenstijl gooit het bijltje erbij neer: referendum Donorwet van de baan

Goedemiddag,

Geenstijl gooit het bijltje erbij neer: het verzoek tot een referendum over de donorwet krijgt onvoldoende steun. Intussen trok Arie Slob een plan in waar zijn voorganger hartstochtelijk in geloofde en toonden koele cijfers aan wat iedereen al wist: het verdrag van Dublin functioneert niet.

GESPREK VAN DE DAG

Geen donorreferendum

Het leek bij voorbaat zo'n mooi onderwerp voor een referendum: de nieuwe donorwet van het D66-Kamerlid Pia Dijkstra: een wet die op het nippertje werd aangenomen in een volstrekt verdeeld parlement, over een onderwerp dat iedere Nederlander persoonlijk raakt.

Maar het is niet gelukt. Vanmiddag lieten de initiatiefnemers van Geenstijl weten dat zij de poging staken om voldoende handtekeningen op te halen. 'We tried, we failed.'

Was het de ervaring van de vorige twee referenda die de animo onder de kiezers temperde? Het Oekraïneverdrag en de Wet op de Inlichtingendiensten kwamen er immers toch. Speelde de uitblijvende steun van invloedrijke televisiemakers een rol, nu een gangmaker als 'Zondag met Lubach' zomerpauze heeft? Of was het misschien toch het onderwerp, de donorwet, die minder tegenstand oproept dan gedacht?

Het zijn vragen waarmee de politieke wetenschappers nog wel even vooruit kunnen. Of hiermee ook de kans is verkeken op nieuwe referenda binnen afzienbare termijn, is nu aan de Eerste Kamer. Die buigt zich later deze maand over de afschaffing van de referendumwet.

MAN VAN DE DAG

Arie Slob

Weinig zo veranderlijk als het onderwijsbeleid, eeuwige speelbal van politieke profileringsdrang. Wil het ene kabinet de klassen met alle macht kleiner, vindt een ander kabinet dat onzinnig en veel te duur. Voorkomt het ene kabinet dat zoiets als het Wilhelmus verplichte lesstof wordt, vindt een ander kabinet dat opeens juist erg noodzakelijk. En zo zijn er vele voorbeelden.

Arie Slob, dienstdoend minister sinds acht maanden, is zijn eigen kerkhof aan het aanleggen voor plannen van zijn voorgangers. Zo wilde VVD-staatssecretaris Dekker nog met alle geweld een rekentoets in het examenjaar van het voortgezet onderwijs. Slob haalde er meteen een een streep doorheen.

De nieuwste loot aan de stam van ingetrokken onderwijsplannen: het lerarenregister. Slob schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat leraren zich voorlopig toch nog niet verplicht hoeven in te schrijven in een nationaal register. Het omstreden initiatief - met professionalisering als doel - stuitte op veel verzet van docenten en schoolbestuurders. Slob heeft daarom besloten de plannen voorlopig in de ijskast te zetten.

Het plan riep groeiend verzet op in de lerarenkamers, waar gevreesd wordt voor onnodige maar tijdrovende bijscholingscursussen en bureaucratische bemoeienis van bovenaf tot in de klas. Het kabinet zette door, terwijl het draagvlak gestaag afbrokkelde, waarna Slob nu op de valreep van de invoering toch de conclusie trekt dat het zo niet gaat: 'Het register is te veel een doel op zichzelf geworden.'

Uithuilen en opnieuw beginnen, is Slobs nieuwe motto. Letterlijk. Want Alexander Rinnooy Kan stond elf jaar geleden aan de basis van het offensief dat had moeten leiden tot een professioneler lerarenkorps en nu wordt de D66-senator weer ingeschakeld om de boel uit het moeras te trekken. Slob sluit intussen niet uit dat de uitkomst toch weer gewoon een verplichtend lerarenregister is, maar dan zal het anders worden opgezet dan onder zijn voorganger.

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Foto ANP

Mooie stappen, de ontmanteling van de Onderwijscoöperatie in de huidige vorm en het stilleggen van het lerarenregister. Maar wat had de politiek het onderwijs een hoop gedonder kunnen besparen zeg. pic.twitter.com/2I6kKNwKOy Peter Kwint

ONDERZOEK VAN DE DAG

'Dublin' is een lege huls

Geen verrassing voor eenieder die het asielbeleid een beetje volgt, maar nu wel met alle mogelijke cijfers onderbouwd: de Algemene Rekenkamer stelt vast dat de Dublinafspraken binnen de Europese Unie niet goed worden nageleefd.

Op basis van dat verdrag kan Nederland asielzoekers overdragen aan de EU-lidstaat waar zij als eerste werden geregistreerd. Dat lukt Nederland in slechts 14,8 procent van de gevallen die in aanmerking komen, aldus de Rekenkamer.

Met België (in 33,5 procent van de gevallen) en Frankrijk (25,2 procent) lukt het redelijk om tot afspraken te komen over het terugnemen van asielzoekers. Met Bulgarije (5,4 procent) en Hongarije (1,2 procent) is dat bijna onmogelijk. In Hongarije is de opvang bovendien zo slecht dat Nederland de overdacht van asielzoekers aan dat land inmiddels heeft opgeschort. Van alle Dublinclaims tussen 2014 en 2016, in totaal 19.979, werden er slechts 2.953 gehonoreerd.

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Foto anp

EN DAN DIT NOG

Arib-Öztürk

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk (Denk) doet geen enkele moeite om zich populair te maken onder zijn collega's. In een debat over de begroting van de Kamer zocht hij vandaag opnieuw de confrontatie met voorzitter Khadija Arib. Steen des aanstoots: Arib geeft met enige regelmaat collega's met haar dienstauto een lift vanaf het Binnenhof naar Amsterdam, haar woonplaats. Ze moet er immers toch zijn. Öztürk echter spreekt van misbruik van gemeenschapsgeld. Hij heeft stiekem foto's gemaakt van de lifters, dreigde hij, tot grote ergernis van Arib die niet van plan is iets in haar gewoonte te veranderen. De NOS heeft de beelden.

Kamerlid Selçuk Öztürk (Denk). Foto anp

