Geen zicht op verzoening tussen Volt en Gündogan, crisis dreigt partij te scheuren

Fractievoorzitter Laurens Dassen van Volt spreekt de pers toe na de uitspraak in het kort geding van Nilufer Gündogan. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Er klinkt gejuich, woensdag tijdens de uitslagenavond van Volt. Twintig zetels, een prima score voor de politieke nieuwkomers. Maar het is minder dan gehoopt. ‘Het hadden er meer kunnen zijn’, zegt Dassen. De crisis waarin Kamerlid Gündogan centraal staat, heeft de partij stemmen gekost. Toch is Dassen ‘harstikke blij’. Maar de jubelstemming is van korte duur. Een dag na de verkiezingen eist Gündogan haar plek in de fractie weer op. ‘Maandag keer ik terug.’

Gündogan werd vorige maand door de partij geschorst en vervolgens uit de fractie gezet nadat er meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren gedaan. Zij zou handtastelijk zijn geweest, ongewenste seksuele avances hebben gemaakt en haar machtspositie hebben misbruikt.

Gündogan liet het er niet bij zitten, deed zelf aangifte van smaad en schakelde de rechter in. Die tikte de partijtop vorige week op de vingers. De fractie moet haar terugnemen, mediation moet de partijen dichter bij elkaar brengen.

Maar verzoening lijkt een week later verder weg dan ooit. Bij partijleider Dassen hebben de verontschuldigingen en de nederigheid na de rechtsgang inmiddels alweer plaatsgemaakt voor strijdlust. ‘Heel erg geschrokken’, tweette hij maandag in reactie op een artikel in NRC Handelsblad waarin anonieme klagers hun ervaringen met Gündogan deelden. ‘Dit gedrag past niet binnen onze cultuur. Melders zijn bang en we gaan er alles aan doen om te helpen.’ Er wordt overwogen de uitspraak van de rechter in hoger beroep aan te vechten.

Nummer drie Marieke Koekkoek haalde dinsdag uit naar Gündogan . ‘Het is heel moeilijk samenwerken met iemand die op een heel onprettige manier met mensen omgaat.’ Samen met Dassen en ook het Volt-partijbestuur zien zij Gündogan alleen nog terugkeren als zij de aangiften van smaad en laster intrekt.

‘Dat gaat niet gebeuren', zei Gündogan donderdagavond in Jinek. Sterker, ze breidt de aangiftes verder uit. Na de publicatie in NRC zegt zij precies te weten vanuit welke hoek de beschuldigingen komen en ze is niet van plan gas terug te nemen.

Scheur in partij

Intussen dreigt de crisis de partij te scheuren. Intern gaan brandbrieven rond waarin het partijbestuur door het ene kamp wordt opgeroepen Gündogan te royeren als zij de aangiften niet intrekt. Door een ander kamp wordt het bestuur verzocht de zaak te laten voor wat het is en niet in hoger beroep te gaan.

Voormalig ambtelijk secretaris van de Volt-fractie Hugo Greeven kijkt met pijn in het hart toe hoe de crisis de partij verscheurt. ‘Natuurlijk zijn er nu twee kampen. Helaas wel.’ Dat er spanningen waren bij de jonge politieke debutanten is volgens Greeven zeker. ‘Gündogan kon zich fel uiten, maar was nooit onredelijk.’

Greeven, die nu afdelingsvoorzitter van Volt Utrecht is, schaart zichzelf in geen van de twee kampen. ‘Het gaat mij om Volt en om de 13 duizend leden.’ De meldingen die zijn binnengekomen, bagatelliseert hij ook niet. ‘Die moeten onderzocht worden, maar waarom kan dat niet door een bureau waar beide partijen vertrouwen in hebben?’

Hij ziet een conflict dat mede door onervarenheid gierend uit de klauwen is gelopen. ‘Onervarenheid van de fractie, maar ook van het bestuur. Juist het bestuur had geen kant moeten kiezen en ook de belangen van Gündogan moeten afwegen.’

Hij vindt het huidige bestuur niet langer onpartijdig en vraagt zich af of deze leiding nog wel door kan. ‘Volt moet een partij kunnen zijn die dit overwint. Dat vraagt iets van betrokkenen. Dat gaat over trots. Alle betrokkenen moeten hier overheen kunnen stappen.’