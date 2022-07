Geen WK-medaille voor Sifan Hassan op de 5000 meter: zesde; teleurstelling bij estafetteploegen

Sifan Hassan in de slotfase van de finale van de 5000 meter op de WK atletiek in het Hayward Field stadion van Eugene. Rechts de latere winnares Gudaf Tsegay uit Ethiopië. Beeld ANP

Dat ze niet de sterkste zou zijn, was geen verrassing. Maar in de laatste ronden van de 5.000 meter leek Sifan Hassan wel de slimste. En toch was dat niet voldoende voor de wereldtitel. Vijf concurrentes schoven haar in de laatste 100 meter voorbij.

Voorop finishte de Ethiopische Gudaf Tsegay, die 14.46,29 klokte, daarachter volgden Beatrice Chebet (14.46,75) uit Kenia en de Ethiopische Dawit Seyaum (14.47,36). ‘Het is wat het is’, zei Hassan na afloop. Ze berustte in haar verlies. ‘Zij waren beter dan ik.’

De hele wedstrijd was Hassan zuinig met haar krachten omgesprongen. Ze zocht na het startsignaal haar lievelingsplekje in het pelotonnetje op: achteraan. Als er aan kop iemand versnelde, dan liet ze zonder in paniek te raken een klein gaatje vallen. Ze bleef haar eigen tempo lopen en overbrugde de achterstand steeds kalmpjes.

Naarmate de lopers dichter bij de bel voor de laatste ronde kwamen, schoof de sluwe 29-jarige Hassan op. Ze kan als geen ander door de kleine ruimtes sluipen die in het groepje ontstaan. ‘Ik ben klein’, zei ze eerder deze week. Met iets meer dan een halve ronde voor de finish plaatste ze haar meesterzet. Door een ogenschijnlijk niet bestaand gaatje floepte ze aan de binnenkant van de baan van de vierde positie naar de leiding.

‘Tot 100 meter voor de finish was ik aan het winnen’, zei ze na afloop van de finale met een glimlach. Maar ze wist toen ook wel dat ze het niet vol zou houden. Ja, haar benen waren beter dan op de 10.000 meter, waar ze vierde werd, maar ook weer niet zo goed dat ze echt kon spurten aan het einde.

Trainingsachterstand

Na de Spelen van Tokio was Hassan uitgeblust, fysiek en mentaal. Als er dit jaar geen WK in Amerika was geweest, in de bakermat van haar sponsor Nike, dan had ze dit atletiekseizoen wellicht helemaal overgeslagen. Dat deed ze niet, maar ze arriveerde in Eugene wel met een flinke trainingsachterstand op haar concurrenten.

Ze koesterde niet te veel hoop op succes. Alleen als haar tegenstanders net als zij de teugels hadden laten vieren in de afgelopen maanden had ze een kans gehad. Dat was niet het geval, maar dat deerde Hassan niet. Ze werd tweevoudig wereldkampioen in Doha (op de 1.500 en 10.000 meter) en dubbel olympisch kampioen (5.000 en 10.000 meter). Dan mag het ook wel eens een jaartje minder zijn.

Volgend jaar zal het anders zijn. Ze gaat geen gas meer terugnemen in haar campagne, die haar uiteindelijk in 2024 in Parijs naar olympische titelprolongatie moet brengen. ‘Ik heb mijn lesje geleerd: ik moet harder trainen. Want alleen op talent red je het niet.’