Geen vuurwerk bij Oud en Nieuw, verkopers worden gecompenseerd

Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag de bezwaren van de vuurwerkbranche tegen het afsteekverbod van consumentenvuurwerk in die stad afgewezen. De vuurwerkbranche had een kort geding aangespannen tegen de gemeente om dit verbod van tafel te krijgen

Volgens de rechter gaat het om een democratisch genomen besluit dat niet zonder zwaarwegende redenen terzijde geschoven kan worden. Die redenen zijn er volgens de rechtbank niet. Het verbod komt ook niet onverwacht, aldus de rechtbank: de problematiek rond het afsteken van vuurwerk is in Rotterdam al jaren onderwerp van gesprek. Daarbij is meerdere malen opgeroepen tot een verbod.

Volgens de rechter kan de vuurwerkbranche evenmin aannemelijk maken dat de nadelige gevolgen van het afsteekverbod voor de vuurwerkondernemers onevenredig zijn in verhouding tot de met het afsteekverbod gediende doelen: het voorkomen van overlast, schade en letsel tijdens de jaarwisseling als gevolg van vuurwerk.

Tijdens de laatste jaarwisseling werd een vijfde van de vuurwerkletsels veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Siervuurwerk was verantwoordelijk voor meer dan de helft: 55 procent. De helft van de slachtoffers waren omstanders.