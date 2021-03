Geen versoepelingen in Nederland, hoe staat het in de landen om ons heen?

Demonstratie tegen de coronamaatregelen in de deelstaat Hessen, Duitsland, afgelopen zaterdag. Beeld Swen Pförtner/dpa

Duitsland: over de kritieke grens

Net als premier Rutte zou de Duitse bondskanselier Angela Merkel niets voelen voor versoepelingen. Ze wil de lockdown tot in april verlengen. Maandag overlegt ze hierover met leiders van de deelstaten.

Want net als in Nederland is ook in Duitsland de derde golf onmiskenbaar ingezet: er zijn inmiddels weer meer dan 100 besmettingen per honderdduizend inwoners. Dat is de kritieke grens waarboven het land versoepelingen terugdraait, is eerder afgesproken.

Hierdoor zouden sommige niet-essentiële winkels weer dicht moeten, en onder meer restaurants, hotels en sportscholen gesloten blijven. Op sommige plekken in Duitsland waren de maatregelen al aangescherpt. Zo is de stad Hamburg dit weekend weer in volledige lockdown gegaan nadat het aantal besmettingen enkele dagen boven de kritieke waarde zat.

Uit een beleidsdocument, ingezien door onder meer Bloomberg en AFP, blijkt dat Duitsland er zelfs aan denkt om nieuwe maatregelen te nemen, uit vrees voor overvolle ziekenhuizen. Zo zouden mensen die het land binnenkomen, waaronder vakantiegangers, verplicht in quarantaine moeten en zich moeten laten testen, óók als ze niet uit een risicogebied komen. Hiernaast zouden werknemers die niet thuis kunnen werken, twee sneltests per week moeten krijgen van hun werkgever.

Ook in België, zoals hier zaterdag in Brussel, komen mensen in verweer nu versoepelingen uitblijven. Beeld BELGA

België: toch maar niet versoepelen

Bij de zuiderburen is de situatie vergelijkbaar. Vrijdag kondigde de Belgische minister-president Alexander De Croo aan voorgenomen versoepelingen – de heropening van pretparken en het toestaan van amateursporten – uit te stellen. Oorspronkelijk mochten ze 1 april weer open. De datum om restaurants, bioscopen en sportscholen te heropenen, staat nog op 1 mei.

De Croo kwam ook met nieuwe maatregelen voor scholen. Zo mogen leerlingen alleen nog buiten of in het klaslokaal eten en moeten pauzes van verschillende klassen zoveel mogelijk worden uitgespreid. Eerder vorige week werd het voor basisschoolleerlingen vanaf 10 jaar bovendien verplicht om mondkapjes te dragen.

De situatie in België is, met rond de 250 besmettingen per honderdduizend inwoners, vergelijkbaar met de Nederlandse. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zei zondag ‘zeer ongerust’ te zijn over de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen.

Frankrijk: nieuwe beperkingen voor veel Fransen

In Frankrijk schoot het aantal besmettingen de laatste dagen de lucht in, naar meer dan 300 besmettingen per honderdduizend inwoners. Vooral in Parijs, dat zelfs meer dan 400 besmettingen per honderdduizend inwoners telt, verspreidt het virus zich snel. De regering overwoog hier dan ook keihard in te grijpen met een harde lockdown, maar koos toch voor een minder strenge variant, die sinds dit weekend geldt in zestien regio’s.

Een lege Champs Elysees in Parijs. Ook in de Franse hoofdstad geldt een avondklok. Beeld AP

Ongeveer eenderde van alle Fransen hebben hierdoor met nieuwe regels te maken, die een maand lang gelden. Zo zijn de niet-essentiële winkels weer gesloten. De scholen blijven open en de Fransen mogen naar buiten, maar ze moeten wel een verklaring bij zich hebben. Restaurants, bioscopen, sportscholen en musea waren al gesloten, en dat blijft voorlopig zo.

Ook in Frankrijk groeit de onrust over het voortduren van de coronamaatregelen en zijn hier demonstraties tegen. Zondag vond in Marseille nog een illegaal straatfeest plaats, met duizenden bezoekers en nauwelijks mondkapjes. De autoriteiten hebben woedend gereageerd. ‘Volkomen onacceptabel’, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Overigens gelden de strengere regels in deze stad niet.

Verenigd Koninkrijk: ‘wanneer mogen we op vakantie?’

In tegenstelling tot de buren op het vasteland lijkt op de Britse eilanden de derde golf ver weg. Op dit moment dalen de besmettingscijfers alleen maar. De voorgenomen versoepelingen zijn vooralsnog niet in gevaar: 29 maart is het weer toegestaan om in groepjes buiten te zijn en te sporten in de buitenlucht, 12 april gaan winkels, kappers en bibliotheken weer open.

De Prince Charles-bioscoop in Londen blijft voorlopig dicht. Beeld AFP

Toch worden de Britten ook zenuwachtig van al die stijgende lijntjes op het vasteland. En dus is er discussie over de vraag of zomervakanties toestaan per 17 mei, zoals gepland, wel zo verstandig is. Britse wetenschappers en politici uit de oppositie waarschuwen voor het risico dat terugkerende vakantiegangers nieuwe besmettingshaarden veroorzaken, meldt onder meer The Guardian. Bovendien zouden toeristen gevaarlijkere mutanten mee terug kunnen nemen.