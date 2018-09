Geen uitstel voor uitzetting: Lili en Howick moeten uiterlijk zaterdag Nederland verlaten

Ook een lastminutepoging van advocaat Flip Schüller heeft geen soelaas gebracht voor Howick en Lili: de bestuursrechter in Amsterdam oordeelde vrijdagavond na ampel beraad geen reden te zien om de uitzetting van de Armeense tieners uit te stellen. Eerder op de dag liet ook het kabinet weten vast te houden aan de uitzetting van het tweetal naar Armenië, die voorzien is voor zaterdag.

Advocaat Schüller had als allerlaatste strohalm een spoedverzoek ingediend bij de rechtbank in Amsterdam, omdat het volgens hem niet goed gaat met de moeder. Op verzoek van voogdij-instelling Nidos is de moeder in Armenië onderzocht door een arts. Die concludeerde volgens Schüller dat de moeder ernstige psychische problemen heeft en moet worden opgenomen in een kliniek.

Dit is een belangrijk nieuw feit, aldus Schüller. Want de Raad voor de Kinderbescherming steunde erop dat de kinderen en hun moeder slechts tijdelijk niet bij elkaar konden zijn. ‘Met deze nieuwe ontwikkeling moet ervan worden uitgegaan dat het om een scheiding van zeker zes maanden zou gaan’, aldus de advocaat. Zo lang zouden Lili en Howick in een kindertehuis moeten verblijven, wat niet wenselijk is.

De Amsterdamse rechter ging echter niet mee met de argumentatie van de advocaat. Volgens de bestuursrechter kan uit het psychologisch rapport geen diagnose over de toestand van de moeder worden gegeven. ‘Dat kan pas na langduriger onderzoek. Zonder diagnose kan niet worden vastgesteld dat de moeder inderdaad langdurig niet voor haar kinderen kan zorgen’, aldus de rechter.

Bovendien wijst hij erop dat er goede afspraken zijn gemaakt over ‘onderdak, scholing en financiële ondersteuning’. Ook bespeurt de rechtbank ‘geen onvolkomenheden’ in de uitspraak van de Raad van State. Concluderend komt de rechter tot het oordeel dat er geen redenen zijn om de verzoeken van de kinderen toe te kennen: ‘Dit betekent dat de uitzetting mag doorgaan.’

De rechtbank had wel veel tijd nodig om tot een oordeel te komen. ‘Het is een complexe zaak’, aldus een woordvoerder. De rechtbank wilde aanvankelijk rond 09.00 uur ’s avonds met een uitspraak komen, maar dat werd ruim twee uur later. Van tevoren werden Lili en Howick als eersten geïnformeerd over het rechterlijk oordeel.

De twee kinderen moeten uiterlijk zaterdag uit Nederland vertrekken, nadat de Raad van State vorige maand had geoordeeld dat ze niet in Nederland kunnen blijven. Advocaat Schüller wees er tijdens de spoedprocedure ook op dat de kinderen neurologische schade en stress ondervinden van de uitzetting. Ook is volgens hem nog geen school gevonden die de kinderen, die geen Armeens spreken, wil opnemen. Donderdag kregen de Armeense tieners ook steun van de Kinderombudsman, die van mening is dat de uitzetting in strijd is met de fundamentele rechten van kinderen.

Lili en Howick kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. Al op 5 oktober 2009 ontving de moeder een afwijzing op hun asielaanvraag. Maar zij is blijven procederen. De moeder werd vorig jaar Nederland uitgezet zonder haar kinderen, een unicum. Na de uitzetting van hun moeder kwamen de kinderen onder toezicht van voogdij-instelling Nidos. Die heeft hen bij een pleeggezin ondergebracht.

Lili en Howick zijn volop in de publiciteit sinds het oordeel van de Raad van State dat ze kunnen worden uitgezet. De twee in Nederland opgegroeide kinderen vrezen het vooruitzicht van een leven in een land dat ze niet kennen. Recht op een verblijfsvergunning hebben ze niet, omdat Armenië een veilig land is. Hun laatste strohalm is de publiciteit zoeken om de publieke opinie te beïnvloeden – wat de staatssecretaris Mark Harbers zou moeten overhalen voor hen een uitzondering te maken.

Maar Harbers bleef bij zijn standpunt. ‘De zaak is acht keer beoordeeld en in alle gevallen was de uitkomst dat er geen recht is op verblijf, omdat Armenië een veilig land is. De Nederlandse overheid doet alles samen met de Armeense autoriteiten om voorzieningen en hulp beschikbaar te stellen na terugkeer’, zei hij vrijdag.