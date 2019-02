Geen uitstel van executie: Dominique Ray terechtgesteld zonder bijstand van imam

Een gevangenisfoto van Domineque Ray, die twintig jaar lang op ‘death row’ zat. Beeld AFP

Een van de rechters van het Hooggerechtshof, Elena Kagan, noemde het voltrekken van de executie ‘in en in verkeerd’. Ray kreeg donderdagavond een dodelijke injectie toegediend in de Holmangevangenis in Atmore.

Het was de eerste keer dat een ter dood veroordeelde in Alabama bezwaar maakte tegen de aanwezigheid van een christelijke geestelijke in de executiekamer. De gevangeniskapelaan is altijd aanwezig in de ruimte om de veroordeelde in zijn laatste momenten bij te staan. Nadat een functionaris hem vroeg of hij nog iets wilde zeggen, betuigde Ray in het Arabisch opnieuw zijn geloof in de islam. Zijn imam was aanwezig in een kamer naast de executieruimte.

Ray zat op death row wegens de moord en verkrachting van een 15-jarig meisje in 1995. Tien dagen voor zijn executie diende hij het verzoek in om zijn imam toe te laten tot de executiekamer. De staat keerde zich echter tegen het verzoek omdat alleen gevangenisfunctionarissen aanwezig mogen zijn in de ruimte. Nadat een regionale rechter woensdag oordeelde dat de executie voorlopig moest worden opgeschort, belandde de kwestie op het bord van Amerika’s hoogste rechters in Washington.

Alabama Attorney General Steve Marshall Statement on Execution of Triple-Murderer Domineque Ray https://t.co/gIqxjtbMJv pic.twitter.com/qJuk47f8aB AG Steve Marshall

Gelijk behandeld

Zij oordeelden met vijf tegen vier stemmen dat de executie kon plaatsvinden zoals gepland. Het hof wees er onder andere op dat Ray, hoewel hij al twintig jaar geleden ter dood werd veroordeeld, zo kort voor zijn terechtstelling met het verzoek kwam. ‘Dominique was een toegewijd moslim’, aldus Rays advocaat Spencer Hahn in een verklaring na de executie. ‘Hij wilde gelijk worden behandeld in zijn laatste momenten.’

De gevangeniskapelaan was dit keer bij uitzondering niet in de executiekamer. De hoogste baas van het gevangeniswezen zei dat het executieprotocol opnieuw tegen het licht zal worden gehouden om te kijken of het moet worden aangepast. De openbare aanklager was tevreden dat de rechters de executie gewoon door lieten gaan.

‘Dominique Ray wist twintig jaar lang met succes de terechtstelling op te houden wegens de barbaarse moord op een 15-jarig meisje in Selma’, aldus aanklager Steve Marshall na de voltrekking van het vonnis. ‘Vandaag heeft het recht eindelijk gezegevierd.’ De gouverneur van Alabama, Kay Ivey, zei ‘te bidden dat de familie van het slachtoffer de zaak nu eindelijk kan afsluiten’.

Veroordeling

Ray werd in 1999, vier jaar na de dood van Tiffany Harville, met elf tegen één stem door een jury veroordeeld tot de dood. Het lichaam van Harville werd een maand na haar verdwijning gevonden in een katoenveld. Een jaar daarvoor was hij ook betrokken bij de moord op twee tienerbroers.

De veroordeling van Ray stoelde voornamelijk op de bekentenis van een andere man, Marcus Owden. Hij zei dat het tweetal het meisje had opgepikt voor een avondje uit. Volgens Owden sneed Ray haar keel door nadat ze allebei het meisje hadden verkracht. Owden werd veroordeeld tot levenslang.