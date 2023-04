Geen uitstel meer voor ondernemers met coronaschuld: ‘We moeten nu het kaf van het koren scheiden’

Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën, dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Robin Utrecht

Dat zal voor een deel van de bedrijven waarschijnlijk het faillissement betekenen, maar dat is nu geen reden meer om nog langer te wachten, benadrukte staatssecretaris Van Rij van Financiën dinsdag in de Tweede Kamer. ‘We gaan geen extra uitstel regelen.’

Om bedrijven in de coronacrisis financieel overeind te houden, konden ondernemingen uitstel van belasting aanvragen. Maandenlang hoefden ze geen belasting te betalen. Sinds oktober 2022 loopt de regeling om het geld alsnog te betalen. Binnen vijf jaar moet de schuld naar de Belastingdienst zijn overgemaakt. In totaal vroegen bijna een kwart miljoen ondernemers uitstel van belastingen aan tijdens de coronapandemie. Samen hebben zij een schuld van 16 miljard euro.

Veel bedrijven hebben betalingsachterstanden. Zo’n 66 duizend ondernemers hebben sinds oktober zelfs nog niets afgelost. Als zij niets van zich laten horen valt mogelijk in juni het doek. Zij krijgen dan een rekening om het verschuldigde bedrag in één keer terug te betalen.

Een deel van de Tweede Kamer vraagt aan staatssecretaris Van Rij coulance voor deze groep. ‘Je moet ondernemingen niet door toedoen van de overheid kopje onder laten gaan. Ze zien door de bomen het bos niet’, aldus VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. Hij wil dat het kabinet contact opneemt met ondernemers om ze te wijzen op soepeler betalingsregelingen. ‘We hebben een ereschuld’, vulde Wybren van Haga (groep Van Haga) aan.

Van Rij wijst juist op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. In zijn ogen moeten ondernemers die in de problemen zitten zelf aan de bel trekken. ‘We hebben een coulante regeling. Sommigen zitten echter zo in de problemen dat ze de mail niet lezen en de telefoon niet meer oppakken. Ik roep ze op: doe dat wel.’

Ondernemers die moeite hebben de schuld terug te betalen kunnen de betaaltermijn verlengen van vijf naar zeven jaar. Ook kunnen zij een betalingspauze van een half jaar aanvragen, maar dan moeten ze dus wel nu zelf in actie komen.

Dankzij de coronasteungelden en het uitstel van belasting gingen de afgelopen jaren opvallend weinig bedrijven failliet. Ook niet levensvatbare bedrijven werden zo kunstmatig in leven gehouden. ‘De overheid is ruimhartig geweest, maar een groep ondernemingen zou failliet zijn gegaan onder normale economische omstandigheden. Met hen zullen we het bijvoorbeeld over schuldsanering moeten hebben’, aldus Van Rij. ‘Er is ook een groep die wel kan, maar niet wil. Zij geven geen sjoege om terug te betalen, ze laten het er bewust op aankomen.’

Van Rij wil door streng te zijn een voorbeeld stellen voor de ondernemers die wél terugbetalen. Het linkse deel van de Kamer roept hem op voet bij stuk te houden. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wijst erop dat ondernemers ook slechte intenties kunnen hebben. ‘Ze vroegen belastinguitstel aan, hadden dat niet nodig en willen nu niet terugbetalen.’ Renske Leijten (SP) is het met hem eens: ‘Het stof is neergedaald en nu moeten we het kaf van het koren scheiden.’