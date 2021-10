Geen twijfel mogelijk, zegt justitie: Delano G. heeft Peter R. de Vries vermoord, en Kamil E. hielp hem

Rechtbanktekening van Delano G. en Kamil E., die terechtstaan voor de moord op Peter R. de Vries. Beeld Adrien Stanziani

‘Ik heb niks te melden.’ Verdachte Delano G. draait een beetje op zijn stoel, hangt wat naar achteren en doet zijn armen over elkaar. Hij heeft zijn baard nauwkeurig getrimd, zijn overhemd is kreukvrij en zijn sneakers zijn smetteloos wit. Voor het eerst moet hij – samen met medeverdachte Kamil E. – voor de rechter verschijnen wegens de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Maar praten over 6 juli 2021, de dag dat er – in de woorden van de aanklager – ‘een schok door Nederland ging’? Dat wil de veronderstelde schutter niet.

En dat terwijl het bewijs tegen de zwijgende G. juist ‘schreeuwt om een verklaring’, stelt het Openbaar Ministerie (OM) tijdens deze eerste, voorbereidende zitting.

Zo zijn er camerabeelden die exact hebben geregistreerd wat het tweetal op de avond van de moord in het centrum van Amsterdam deed. Hun Renault Kadjar werd om 18.47 uur gezien in de Leidsestraat. Niet veel later tonen beelden hoe de auto geparkeerd wordt op de Prinsengracht, en hoe beide verdachten uitstappen. Samen ‘verkennen’ ze vervolgens de omgeving, aldus het OM.

Camerabeelden

Camerabeelden tonen hoe ze door de Lange Leidsedwarsstraat lopen, langs de achteruitgang van de studio van RTL Boulevard en de nabijgelegen parkeergarage waarin De Vries’ auto geparkeerd staat.

Even later keren ze terug naar de auto. Daar kleedt G. zich om: hij zet een petje op zijn hoofd, trekt een camouflagejas aan en doet een heuptasje om. Daarna keert hij terug naar de Lange Leidsedwarsstraat.

In de tussentijd rijdt Kamil E. rondjes over de grachten. En G.? Die wacht, volgens getuigen, op een trapje totdat De Vries om 19.26 uur de studio van RTL Boulevard verlaat. ‘Een getuige heeft zelfs het daadwerkelijke schieten gezien’, vervolgt de aanklager.

Na de moordaanslag registreren camerabeelden bovendien hoe een man met een pet wegrent en op de Prinsengracht in de Renault stapt.

Nog geen halfuur later, om 19.57 uur, verspreidt de politie het signalement van de vluchtauto. En drie minuten later meldt een motoragent dat hij de auto voorbij ziet rijden. Een kwartier later wordt de Renault aan de kant gezet.

Ook daarin treft de politie belastend materiaal aan. Zo wordt er een grote boodschappentas gevonden, met daarin een pistoolmitrailleur. En in een Louis Vuitton-tasje zit een omgebouwd alarmpistool, het moordwapen.

Geen twijfel

Wat de aanklagers betreft is er dan ook geen twijfel mogelijk: Delano G. heeft de moord gepleegd en Kamil E. was betrokken bij de voorbereiding ervan. Bovendien bestuurde E. de vluchtauto.

‘Wilt u hierop wat zeggen?’, vraagt de rechter als de aanklagers hun betoog hebben afgerond. Maar het enige wat Delano G. antwoordt, is: ‘Nee.’

Kamil E., daarentegen, wil wel wat kwijt. Volgens hem is hij onschuldig, en ziet het OM het helemaal verkeerd.

De in Polen geboren E. is een brede verschijning, met een strak zittend overhemd, ruitjesbroek en tatoeages in zijn nek en op zijn armen. ‘Ik heb niemand doodgemaakt en ik heb geen wapen gezien’, bezweert hij.

Volgens hem werd hij op 6 juli door iemand gevraagd om die dag naar Amsterdam te rijden, om iemand weg te brengen. ‘Ik heb nog gevraagd: is het serieus? Maar de persoon zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Dus ik ging naar Amsterdam.’

Hij was dan ook volledig verbaasd toen hij die avond klem werd gereden op de snelweg, vertelt hij aan de rechters. ‘Ik reed goed, 100 kilometer per uur. Toen kwam de politie. Ik stapte uit, ik moest op de grond liggen en wist niet waarom. Pas op het bureau kreeg ik te horen dat ik verdacht werd van moord.’

Ook de beschuldiging dat hij betrokken was bij de voorbereidingen van de moord, klopt volgens hem niet.

‘Opvallende tatoeages’

De aanklagers stellen dat E. acht dagen voor de moord de omgeving heeft verkend. Op camerabeelden is te zien hoe op 28 juni een man met ‘opvallende tatoeages’ door de Lange Leidsedwarsstraat liep, net op het moment dat Peter R. de Vries om 19.28 uur de parkeergarage inging. ‘De verdachte stopte vervolgens, draaide zich om en keek nogmaals de parkeergarage in. Uiteindelijk keek hij drie keer gericht naar binnen’, aldus de aanklager. E. zou bovendien geprobeerd hebben om dit te verdoezelen, vervolgt het OM, door een vals alibi te regelen. ‘Zijn vriendin moest van hem zijn raadsman schrijven dat hij van 27 juni tot en met 29 juni aan het werk was in Maastricht en zij moest een Marokkaan vragen om dit te bevestigen.’

E.’s advocaat vindt deze beschuldiging te kort door de bocht. Wat haar betreft kun je niet met zekerheid vaststellen dat de man met de ‘opvallende tatoeages’ op de camerabeelden haar cliënt is. ‘Veel mannen passen in dat signalement. Het is misschien bijzonderder om geen tatoeages te hebben dan wel.’ En ook de beschuldiging van het valse alibi spreekt ze tegen. ‘Hij probeerde alleen bij zijn vrouw te achterhalen wat hij op de 28ste juni ook alweer deed, of hij misschien in de bouw werkzaam was.’

Volgens de advocaat is er te weinig bewijs tegen haar cliënt, en zou E. de strafzaak in vrijheid moeten kunnen afwachten. ‘Ik wil terug naar mijn gezin, ik heb net een derde kind gekregen met mijn vrouw. Ik wil mijn gezin onderhouden’, voegt E. toe.

Maar de rechtbank voelt hier weinig voor. ‘Om met de deur in huis te vallen’, zegt de voorzitter na een pauze, ‘de rechtbank laat u vandaag niet vrij.’

De volgende voorbereidende zitting is op 6 december. Naar verwachting wordt de strafzaak in de zomer van 2022 inhoudelijk behandeld.