Geen twijfel bij minister Yesilgöz over weren David Icke: ‘Deze tijd vraagt om weerbare democraten’

Minister Yesilgoz-Zegerius na afloop van de ministerraad. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Immigratiedienst IND heeft Icke donderdag per brief te verstaan gegeven dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde en dat zijn gedachtengoed kan leiden tot geweld tegen politici. Rond de demonstratie in Amsterdam waar hij zou spreken, waren meerdere tegendemonstraties aangekondigd.

Yesilgöz (VVD), desgevraagd vrijdag na de ministerraad: ‘Amsterdam heeft de IND verzocht te onderzoeken of er gronden zijn om deze man uit ons land te weren. Op basis van informatie van onder meer inlichtingendienst AIVD bleek dat het geval. Het is niet de eerste keer dat zo’n afweging rond een persoon wordt gemaakt op grond van gevaar voor openbare orde en nationale veiligheid.’

Als Icke zondag toch per auto arriveert, kan hij dan worden aangehouden?

‘Dan kan tegen hem worden gezegd dat hij hier niet welkom is en dat hij het land moet verlaten.’

In hoeverre botst dat met de vrijheid van meningsuiting?

‘Het zijn inderdaad botsende grondrechten. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie zijn fundamentele rechten. Maar die zijn niet onbegrensd. Hier is gekeken: kunnen we vooraf grenzen stellen? Is dat nodig op basis van wat iemand in het verleden heeft gedaan en gezegd? Haatimams zijn daar eerdere voorbeelden van.’

Is het kabinetsbeleid om fermer op te treden tegen extreme uitingen, zoals bijvoorbeeld het weglopen tijdens de algemene politieke beschouwingen?

‘Niet per memo of iets dergelijks, als u dat bedoelt. Maar iedereen voelt aan dat onze democratische rechtsstaat onder druk staat. Dat vergt actie, door weerbaar te zijn en tegenspraak te bieden. Wij willen niet dat mensen gif in onze samenleving brengen. Het is belangrijk, en dat hebt u mij ook horen zeggen in de HJ Schoo-lezing, dat we terugduwen. We leven in een tijd die om weerbare democraten vraagt.’

Dat lijkt een andere tijd dan 2009, toen VVD-leider Mark Rutte over Holocaust-ontkenning nog kon zeggen: ‘Als een studeerkamergeleerde die van de weg is geraakt dat zegt, zonder enige bijbedoeling, terwijl bibliotheken vol staan met boeken die bewijzen dat het wel heeft plaatsgevonden, dan kan hij dat zeggen.’

‘Ik heb geen analyse paraat van hoe het vijftien jaar geleden was in vergelijking tot nu. Wat ik specifiek zie als het over antisemitisme gaat, is dat het steeds meer genormaliseerd lijkt te worden. Alsof het ook maar een mening is. En dat is het niet. We moeten scherp blijven. Er zitten veel hondenfluitjes achter, retoriek over reptielen en rioolratten die een geschiedenis heeft. We hebben nu een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, onder meer om dat te herkennen. Het is geen filosofische discussie, het is gif. Jodenhaat mag nooit salonfähig zijn.’