Geen tweede regeringstermijn voor Hongkong-leider Carrie Lam na falend zerocovidbeleid

Lam zei haar beslissing om ‘familieredenen’ te hebben genomen. Een waarschijnlijker reden is dat zij niet langer de steun van de centrale regering in Beijing geniet na het recente coviddebacle in Hongkong.

Tijdens een omikronuitbraak vielen daar in korte tijd ruim zevenduizend doden, de hoogste sterfteratio per persoon ter wereld. Lam wordt kwalijk genomen dat zij onvoldoende deed om de lage vaccinatiegraad onder ouderen aan te pakken.

Autonomie

Onder Lams leiding is de ‘hoge graad van autonomie’, die Hongkong na de overdracht van Groot-Brittannië aan China in 1997 vijftig jaar lang zou genieten, op ingrijpende wijze ingeperkt. Een maandenlange protestbeweging tegen een uitleveringswet werd hardhandig neergeslagen, en leidde tot de invoering van een Nationale Veiligheidswet, die de politieke vrijheid in de stad heeft gedecimeerd. Tijdens de recente coviduitbraak namen politici van het Chinese vasteland de leiding over van het Hongkongse covidbeleid.

Op de persconferentie waar Lam haar beslissing aankondigde, noemde zij als belangrijkste kwaliteit voor haar opvolger ‘het verstaan van de dubbele verantwoording aan zowel het Hongkongse volk als aan de centrale overheid’.

Protestbeweging

Lam (64) trad op 2017 aan als Hoogste Bestuurder, na een lange carrière in de Hongkongse ambtenarij en politiek. Ze maakte zich erg impopulair onder grote delen van de Hongkongse bevolking met haar onverzettelijke houding tijdens de protestbeweging.

Tegelijk bleef ze steun krijgen van de leiding in Beijing, die haar als een gewillig instrument zag om de eigen agenda uit te voeren. In de nasleep van de neergeslagen protesten werd een strafcampagne op poten gezet waarbij de oppositie en vrije pers in Hongkong monddood werden gemaakt.

De aanhang die Lam nog had in pro-Chinese kringen, raakte zij dit jaar kwijt door het zerocovidbeleid. De strenge aanpak schaadde Hongkongs reputatie als internationaal financieel centrum, maar wist tijdens een recente omikrongolf niet te voorkomen dat Hongkongse ziekenhuizen en mortuaria overspoeld raakten.

Tot onvrede van veel Hongkongers werd het covidbeleid steeds meer bepaald door politici van het Chinese vasteland. Lokale bestuurders ‘zijn gereduceerd tot voetsoldaten die de orders uitvoeren van generaals die elders zitten’, aldus voormalig ambtenaar Mike Rowse in The Southern China Morning Post.

Lams opvolger wordt verkozen door een Verkiezingscomité van zo’n 1.500 leden (0,02 procent van de Hongkongse bevolking), dat door pro-Beijingfiguren wordt gedomineerd. Door de coviduitbraak werden die verkiezingen, die op 27 maart zouden plaatsvinden, uitgesteld naar 8 maart. Kandidaten voor de race moeten zich voor 16 april melden.

John Lee

Lokale media zien Hongkongs nummer 2 John Lee als grootste kanshebber. Hij was minister van Veiligheid tijdens de protesten, en hielp de Nationale Veiligheidswet implementeren. Andere mogelijke kandidaten zijn Paul Chan, minister van Financiën, en Leung Chun-ying, de voormalige Hoogste Bestuurder.

Lam blijft aan het roer tot 30 juni.