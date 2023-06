Geen treinverkeer meer vannacht rond Amsterdam, reizigers moeten alternatief vervoer zoeken

Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal en station Schiphol lag zondagmiddag en -avond volledig stil. Beeld ANP / Nico Garstman

Het is onduidelijk hoe lang het duurt voordat de storing verholpen is. De NS zegt dat reizigers ook maandagochtend nog rekening moeten houden met vertragingen.

Een woordvoerster van de NS zei eerder op de avond al dat de mensen niet meer naar de stations moesten komen. ‘We vragen reizigers om zelf alternatief vervoer te regelen. Bijvoorbeeld via #treinpoolen. Natuurlijk geldt de geld terug bij vertraging regeling en daarnaast zal NS op gepaste wijze omgaan met extra gemaakte kosten’, aldus de NS.

Eerder op de avond leek de storing juist te zijn opgelost, want op zondagavond rond 20.00 uur reden er weer treinen. Een uur na het verhelpen van de problemen stak dezelfde storing echter opnieuw de kop op. Het treinverkeer werd daarop weer stilgelegd, zo schreef ProRail op Twitter.

Beeldschermen uitgevallen

Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail waren eerder op zondag alle beeldschermen van de verkeersleiding op station Amsterdam Centraal uitgevallen. Een reset loste het probleem niet op. De website van de NS meldde dat de storing naar verwachting om 19.30 zou zijn opgelost, maar dat was niet het geval.

Op sociale media maakten reizigers melding van lange vertragingen en stilstaande treinen, onder andere in de tunnel vlak voor station Schiphol. Vooral bezoekers van de Johan Cruijff Arena, die naar een concert van Harry Styles wilden, ondervonden veel hinder van de storing.

Ook concertorganisator Mojo riep de concertgangers vroeg op de avond al op om alternatief vervoer te gaan zoeken. ‘Op dit moment is niet duidelijk of de treinen weer zullen rijden na de concerten van Harry Styles en Ghost’, schreef Mojo op sociale media. ‘We adviseren bezoekers die met de trein zijn gekomen dringend ander vervoer te regelen.’ In de Ziggo Dome, tegenover de Johan Cruijff Arena, werd door de organisatie na afloop van het concert zelfs een wachtruimte ingericht voor gestrande Harry Styles-fans.