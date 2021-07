Geen toeschouwers bij Spelen in Tokio, bij aantal wedstrijden buiten hoofdstad wel

Vorige maand bleek uit een peiling dat 80 procent van de Japanners tegen de Olympische Spelen is. Beeld Getty Images

Voor buitenlandse toeschouwers was sowieso al geen plek op de tribunes. Aanvankelijk konden Japanners de Spelen wel bijwonen, met maximaal tienduizend bezoekers per stadion. Dat gaat nu niet door. ‘Het spijt me voor iedereen die kaartjes heeft gekocht’ zegt voorzitter van de organisatie Seiko Hashimoto. De beslissing valt twee weken voor het begin van de Spelen, die al een jaar zijn uitgesteld. Het betekent ook dat de populaire openingsceremonie zonder publiek zal plaatsvinden.

Op olympische locaties buiten de regio ‘Groot-Tokio’ zijn nog wel toeschouwers welkom, aldus de Japanse minister Tamayo Marukawa van olympische zaken. Twee groepsduels van de Nederlandse voetbalsters in Miyagi, een prefectuur op zo’n vierhonderd kilometer van Tokio, kunnen daarom voor gevulde tribunes worden afgewerkt. Maar volledig gevuld zal het stadion niet zijn: waarschijnlijk wordt de capaciteit teruggebracht tot 50 procent, met een maximum van 10 duizend bezoekers. De regionale autoriteiten zullen per locatie het maximale aantal toeschouwers bepalen.

Volgens de Japanse premier Yoshihide Suga zijn nieuwe maatregelen noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan, onder meer vanwege de meer besmettelijke deltavariant. Medische deskundigen dringen al langer aan op het weren van publiek, uit angst dat de zorg overbelast raakt.

Tweederde van de besmettingen in de regio rondom de Japanse hoofdstad komen voor in Tokio zelf (14 miljoen inwoners). Medische experts vrezen dat de besmettingen overslaan naar omringende gebieden. De vaccinatiegraad in Japan is vooralsnog laag: ongeveer 15 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Tokio registreert nu tegen de negenhonderd nieuwe coronagevallen per dag. Het aantal besmettingen stijgt al bijna drie weken dagelijks.

Draagvlak

Door de verslechterende situatie verliezen de Spelen al geruime tijd draagvlak onder de Japanse bevolking. Vorige maand bleek uit een peiling dat 80 procent van de Japanners tegen de Spelen is. Zelfs zonder publiek is het een gigantisch evenement. Voor de Spelen, die plaatsvinden tussen 23 juli en 8 augustus, komen elfduizend atleten naar Japan. Aan de Paralympics, die op 24 augustus in Tokio beginnen, doen 4.400 atleten mee. Daar komen nog tienduizenden mensen bij, zoals trainers, scheidsrechters, artsen, IOC-functionarissen en journalisten. Bij elkaar gaat het om ongeveer tachtigduizend man.

Oproepen om de Spelen dan maar helemaal uit te stellen tot 2024 kregen geen gehoor. Er is veel geld gemoeid met de Spelen. Volgens schattingen zou het IOC 3 à 4 miljard dollar verlies lijden als de Spelen helemaal niet doorgaan. Driekwart van de inkomsten van het comité bestaat uit de uitzendrechten van het sporttoernooi. Het weren van publiek is alsnog een financiële aderlating. De kaartverkoop had zo’n 700 miljoen euro in het laatje moeten brengen.