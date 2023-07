Geen toename maandelijkse asielverzoeken in Nederland, aantal nareizigers ook vrij stabiel

Het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Eind mei was in Nederland in totaal 16.097 keer asiel aangevraagd, volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat is evenveel als eind mei 2022, toen het totaal aantal asielaanvragen op 16.199 uitkwam. De laatste weken schommelt het aantal aanvragen rond de 900, een toename is niet te zien.

Het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt, is al vele maanden een splijtzwam in het kabinet. De prognose van eerder dit jaar dat het aantal asielzoekers zou stijgen tot zo’n 70 duizend, leidde tot een roep om maatregelen. Het kabinet kan het tot nu toe niet eens worden over het Nederlandse asielbeleid. Dat leidt tot grote onenigheid tussen VVD en CDA aan de ene kant, en D66 en ChristenUnie aan de andere kant.

Route via Middellandse Zee

Het aantal vluchtelingen en andere migranten dat via de Middellandse Zee Europa probeert te bereiken, blijft ook vrij stabiel, op 15 duizend tot 20 duizend per maand. De levensgevaarlijke vluchtroute kostte dit jaar al aan vele personen het leven, ruim 1.800 van hen zijn gestorven of vermist.

Een discussiepunt is volgens ingewijden het beleid omtrent nareizigers. Al eerder probeerde het kabinet gezinshereniging te beperken, een maatregel die door de rechter na enkele maanden werd verboden. CDA en VVD willen nu toch het aantal nareizigers beperken. Gemiddeld ontvangt de IND 900 asielaanvragen van nareizigers per maand, ongeveer een kwart van het totaal aantal verzoeken. Ook hier is vooralsnog geen sprake van een stijgende lijn.