Geen thuiswerkadvies meer, wat zeggen de coronacijfers?

Een ambtenaar thuis aan het werk vanwege de coronamaatregelen. Beeld Marcel van den Bergh

Thuiswerkadvies vervalt per direct, drukte in het ov loopt op

Vanaf woensdag geldt het thuiswerkadvies niet meer, en de mondkapjesplicht in het ov vervalt een week later. De laatste weken werd het al weer iets drukker op het werk en in het ov. Afgelopen vrijdag was het 17 procent minder druk op de werkplek dan voor de uitbraak van de pandemie, blijkt uit mobiliteitscijfers van Google. Half januari was dit nog 22 procent. Het aantal check-ins in het openbaar vervoer loopt de afgelopen weken ook op, terwijl er minder treinen rijden door personeelstekorten. Volgens Translink, de exploitant van de ov-chipkaart, was het ov-gebruik de afgelopen week nog maar 28 procent lager dan voor de pandemie. Twee maanden geleden was het aantal reizigers nog ruim de helft lager dan begin 2020. Het Outbreak Management Team (OMT) pleitte maandag nog om het thuiswerken te blijven stimuleren en benadrukte de meerwaarde van mondmaskers in het ov.

Landelijke besmettingscijfers stabiel

Na een forse stijging in de voorjaarsvakantie stabiliseert het aantal gemelde besmettingen. Dagelijks testen zo’n 61 duizend personen positief, 2 procent minder dan vorige week. Er worden voornamelijk minder tieners en twintigers positief getest dan vorige week, bij dertigers en veertigers blijft het aantal meldingen nagenoeg gelijk. Bij zestigplussers stijgt het aantal meldingen nog wel fors, en is het aantal positieve testen nu op het hoogste niveau sinds de uitbraak van het virus. Bij 75- tot 80-jarigen verdubbelde het aantal meldingen in een week.

Meer coronapatiënten in het ziekenhuis, maar ‘zorg kan dat goed aan’

Het hoge aantal nieuwe besmettingen leidt nog niet tot grote problemen in de zorg. De opnamecijfers vanwege covid-19 lopen nu ruim een week op, maar de bezetting op de intensivecareafdelingen blijft stabiel laag. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 247 nieuwe patiënten opgenomen, 40 procent meer dan vorige week. De ziekenhuisbezetting steeg met 23 procent naar 1.952. Van deze patiënten liggen er 156 op de intensive care. Dat de bezetting minder snel stijgt duidt erop dat veel patiënten snel het ziekenhuis weer verlaten. De instroom zal de komende weken waarschijnlijk ook verder oplopen, doordat veel ouderen het virus oplopen. Dit zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij benadrukt dat de ‘zorg en ziekenhuizen dat goed aankunnen’. Een jaar geleden lagen was de ziekenhuisbezetting vrijwel gelijk aan die van nu, maar lagen er ruim drie keer zoveel coronapatiënten op de ic.