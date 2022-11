Geen stroom en olie? Zo komen de Oekraïners de winter door

De Russische raketaanvallen treffen de elektriciteitscentrales en andere nutsvoorzieningen in Oekraïne. Met benzine, water, generatoren en aggregaten bereiden de inwoners in steden en dorpen zich voor op een winter zonder stroom.

Vitaliy (47) stond net uien en wortelen voor zijn traditionele jagersoep te snijden toen hij het geluid hoorde. Wjoesh. Een raket. Hij rende de keuken uit en zag er nog twee door de lucht gaan. Het doelwit: de electriciteitscentrale in Krementsjoek, die de hele regio hier van stroom voorziet.

De Oekraïner staat wijdbeens op zijn erf in Kryvoesji, een dorpje ten oosten van de Dnipro, en vertelt de anekdote zonder veel emotie op het gezicht. Het is een stug type, zoals je er veel ziet hier in deze Oost-Oekraïense industriële regio. Vitaliy is weinig spraakzaam en wil net als de meeste anderen hier niet met zijn volledige naam in de krant. Hij is een man met groeven in het gezicht, een trui die door het vele wassen nauwelijks tot zijn riem komt, en werkschoenen vol modder.

En de stroomuitval die op de raket volgde? Vitaliy haalt zijn schouders op. ‘Ach, we weten niet beter.’ De stroom is hier al maanden op rantsoen. En bovendien heeft hij niet veel geld, vertelt hij, omdat het pensioen van zijn moeder, bij wie hij woont en die hij verzorgt, niet met de inflatie is meegegroeid. ‘Mensen in de dorpen zijn altijd al zelfvoorzienend geweest’, aldus Vitaliy. ‘Daarom komen de stadsmensen ook altijd naar het land als het zwaar is. Dat was vroeger zo, en nu weer. Juist omdat wij leven zoals ze vroeger al deden.’

Heel Oekraïne werd de afgelopen dagen opgeschrikt door raketaanvallen op elektriciteits- en gascentrales. Op dinsdag schoten de Russen zo’n negentig raketten af, waarvan er volgens de Oekraïense autoriteiten zeventig werden onderschept. Woensdag en donderdag volgden nog verschillende aanvallen op nutsbedrijven, onder andere in Odesa, Kyiv en Dnipro, hier niet ver vandaan.

Powerbank

In Krementsjoek, 6 kilometer verderop, veroorzaakten de raketten die Vitaliy dinsdag zag enkele uren stroomuitval. Maar de mensen op straat tonen zich er even weinig van onder de indruk als Vitaliy. De stroom was binnen enkele uren weer hersteld, vertelt een vrouw terwijl haar man een powerbank koopt in het winkelcentrum.

Ze zijn hier inmiddels wel wat gewend. De invasie in februari en een bombardement in juni, dat een heel winkelcentrum met de grond gelijkmaakte, dat waren grote schokken, zeggen ze. Helemaal omdat dit een regio is waar tot die tijd vooral Russisch gesproken werd, en velen in stilte nog best trots waren op de hier alom vertegenwoordigde auto- en metaalindustrie, die nog uit de Sovjet-tijd stamt. Maar nadat deze zomer verschillende keren olie- en elektriciteitscentrales, en de handel met Rusland stil kwamen te liggen, moesten de meeste fabrieken sluiten.

Daarbij vroeg de burgemeester de inwoners zich voor te bereiden op een koude winter. De stedelingen hebben daar gehoor aan gegeven. Ze sommen allemaal de lijst op met inkopen die ze voor de winter deden: benzine, flessen water, kleine generatoren (‘want die grote maken te veel lawaai, dat kun je buren niet aandoen’), airconditioners (‘die je ook op warm kunt zetten, voor als de centrale verwarming afslaat’).

Scholen en ziekenhuizen legden speciale aggregaten aan, die indien nodig de boel warm kunnen houden met hout. De stad heeft mobiele verwarmingen klaarliggen om op verschillende plekken op te kunnen bouwen. Volgens het staatshoutbedrijf in de regio werd er deze herfst anderhalf keer zo veel hout ingeslagen als normaal.

Verkoper van generatoren op een lokale markt in Krementsjoek. Beeld Joris van Gennip

Ook verkopers van generatoren doen goede zaken. ‘In het hele vorige jaar verkocht ik er maar tien, en deze maand heb ik er al honderd verkocht’, aldus een verkoper op een groezelig marktje in een wijk die in de Sovjet-tijd is gebouwd voor arbeiders van vrachtwagenfabriek KRAZ. Voor zijn kraam staan verschillende mannen te kijken naar de glimmende apparaten. ‘Deze is ideaal voor datsja’s’, aldus de verkoper. ‘En met dit apparaat kun je je telefoon opladen via de accu van je auto, die verkoop ik ook veel.’

Vlucht naar de datsja

De 34-jarige Marina, die met haar zoontje Dmitro in een buggy bij de kraam staat, knikt. ‘We hebben er zo eentje bij mijn oma in het dorp neergezet voor als we de stad uit zouden moeten. In ons eigen appartement kan dat niet. Daar hebben we wel eten, drinken en powerbanks. En dit’, zegt ze terwijl ze naar haar 1-jarige zoontje in de buggy wijst, dat iets blauws in zijn handjes houdt. ‘De zaklamp. Het speelgoed van het jaar 2022’, zegt ze lachend.

Het is een verhaal dat overal in Oekraïne klinkt: mensen bereiden hun appartementen in de stad zo goed mogelijk voor, maar houden ook rekening met een vlucht naar het landelijk gebied als de aanvallen op de nutsvoorzieningen blijven voortduren. Bijna iedereen heeft wel een datsja, een vakantiehuisje buiten de stad, of een familielid in een huis op het platteland waar ze in geval van nood naar toe kunnen vluchten. Een stukje land, met eigen verbouwde groenten, zelfgestookte wijn of wodka, en vaak ook een koe en een geit. Dat geldt voor mensen in de grote steden, in bergdorpjes in het westen, maar ook hier.

De geschiedenis heeft Oekraïners geleerd zelfvoorzienend te zijn, vertellen ook de bewoners van het datsjadorpje Boedivelnyk. Die naam stamt uit de Sovjet-tijd, het betekent ‘bouwvakker’, want dit kleine omheinde dorpje, met veelal kleine houten huizen, is gebouwd door een staatsbedrijf voor arbeiders in de bouw.

Net als reguliere Oekraïense huizen op het platteland hebben de vakantiehuisjes allemaal een pietsj, een grote houtkachel in het midden van het huis, die meerdere kamers verwarmt en ook wordt gebruikt om op te koken, en waar kinderen en huisdieren op slapen als het kwik onder de 10 graden zakt. En bijna allemaal hebben ze een kelder vol staan met potten ingemaakte kool, wortels en tomaten.

Indrukwekkende berg hout

Het is hier drukker dan normaal zegt de 21-jarige Daniel die de honden van zijn ouders uitlaat. Hun huis in de stad hebben ze aan vluchtelingen uit Charkiv afgestaan, en daarom woont hij sinds februari met zijn ouders in de datsja. Als hij naar het huis loopt, blijkt dat de chicste datsja van de straat, met keurig aangeharkt gazon, en een molentje in de tuin. Tegen de zijmuur staat een indrukwekkende berg hout, die Daniel met zijn vader heeft gehakt in het bos verderop. ‘Ik ben liever hier dan in de stad, waar de hele tijd de stroom uitvalt. Het kan nog weleens chaotisch worden in de winter, bovendien kun je daar makkelijker gebombardeerd worden. Hier is het misschien wat saai, maar we blijven tenminste wel warm.’

Viktor met zijn kippen, in zijn zelfvoorzienende huisje in het kleine dorpje Kyjasjky bij Krementsjoek. Beeld Joris van Gennip

De datsja van zijn achterbuurman Viktor (61) ziet er minder florissant uit. Het huisje stamt uit de jaren zestig en is daarna nauwelijks opgeknapt. Over overvliegende raketten maakt Viktor zich weinig zorgen, hij heeft vooral moeite de eindjes aan elkaar te knopen sinds zijn vrouw vier jaar geleden overleed. De enige keer dat hij zijn gouden tanden bloot lacht is wanneer hij zijn kippen laat zien. ‘Allemaal zelf grootgebracht.’ Hij gebruikt alleen ’s nachts stroom vertelt hij, want dan is het goedkoper. Hij verdient wat geld naast zijn uitkering door kippeneieren te verkopen aan de buren. ‘Maar ach’, zegt hij, ‘we hebben wel erger meegemaakt in Oekraïne.’

Bijvoorbeeld tijdens de Holodomor, vertelt Vitaliy, de periode in de jaren dertig toen Stalin hier zo’n 3 miljoen mensen liet verhongeren. Een tijd waar in de Sovjet-Unie niet over gepraat mocht worden, maar die inmiddels als genocide is aangemerkt in Oekraïne. Of de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen mensen in de steden zo’n honger hadden dat ze naar de dorpen vluchtten voor een bord pap. ‘Daar heeft mijn vader me over verteld, dat was veel erger dan nu. Hij moest toen dit hier eten’, zegt hij terwijl hij een plantje uit de bodem trekt. Eigenlijk gewoon gras’, zegt hij met een dun lachje. ‘Dan valt het nu nog wel mee, toch?’