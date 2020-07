NIEUWS BELASTINGFRAUDE

Geen straf wegens belastingfraude voor sushiketen Sumo door documentaire

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag geen straffen opgelegd in de zaak van belastingfraude tegen sushiketen Sumo. De reden is dat het Openbaar Ministerie (OM) zonder medeweten van de verdediging heeft meegewerkt aan een tv-documentaire over deze zaak. Daarmee is de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, aldus de rechtbank.