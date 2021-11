Geen straf voor wietoliehandelaar Rinus Beintema, rechter legt bal bij de politiek

Rinus Beintema, eind oktober tijdens de behandeling van zijn zaak, in de rechtbank in Zwolle. Beeld Haro Kraak

De rechter riep in het vonnis op tot een maatschappelijk en politiek debat over medicinale wiet en het gedoogbeleid. ‘Het is aan de wetgever en niet aan de rechter’, zei ze, ‘om de benodigde politieke keuzen te maken.’

Dit is de gedroomde uitspraak, zegt advocaat Tim Vis, die Beintema en Suver Nuver bijstaat. ‘Het was vanaf het begin het doel van de stichting om de rechter een uitspraak te ontlokken. De rechter zegt nu dat de maatschappij niet de ogen kan sluiten voor de grote behoefte aan dit middel. Het allerbelangrijkste is dan ook dat de duizenden afnemers nu niet in de kou komen te staan.’

Solidariteitsprincipe

Sinds 2013 is wietolie verkrijgbaar via een donatiesysteem van stichting Suver Nuver. Ruim 15 duizend mensen ontvangen de olie per post thuis. Suver Nuver werkt met een solidariteitsprincipe: wie niet 10 euro per maand kan betalen voor de olie, betaalt slechts het symbolische bedrag van 1 euro.

Op deze manier wil Rinus Beintema met een ‘ludiek project’ het gedoogbeleid ‘openbreken’. Hij liet zijn laboratorium zien aan de media en riep justitie op om hem te vervolgen. In 2018 kreeg hij de eerste brief van de politie. Het duurde tot oktober van dit jaar tot de eerste zitting kwam.

Op de zitting was er discussie over de vraag of de wietolie wordt verkocht als geneesmiddel. Suver Nuver vindt van niet, want er wordt geen geneeskrachtige werking van het middel geclaimd, zegt Beintema. Wel zeggen sommige mensen baat te hebben bij de olie, onder meer als pijnstiller, als slaapmiddel, om eetlust op te wekken of als middel tegen epilepsie.

De rechter oordeelt nu dat er wel degelijk sprake is van verkoop als een geneesmiddel. Op basis van de bijsluiter, de brochures en informatie die Suver Nuver verschaft, zal de gemiddelde consument volgens de rechter inschatten dat de wietolie een profylactische werking heeft.

Nobele intenties

De rechtbank prees de nobele intenties van Beintema en Suver Nuver. ‘Met name vanwege de zorgvuldigheid die de verdachte heeft proberen te betrachten om een invoelbaar, in de samenleving bestaand probleem op te lossen, is de rechtbank van mening dat een straf niets toevoegt.’

Nu stichting Suver Nuver de uitspraak heeft waar ze op hoopte, zal ze de strafbare activiteiten staken. ‘Dat is vanaf het begin gezegd’, aldus advocaat Vis. ‘Rinus Beintema en Suver Nuver zullen zich vanaf nu inzetten om de belangen te behartigen van de donateurs. De bal ligt nu in Den Haag, de politiek mag niet voor deze kwestie weglopen. Dat zou een gotspe zijn.’

Beintema had nog gehoopt dat de zaak niet-ontvankelijk verklaard zou worden. ‘Dat was de ultieme uitspraak geweest. Dan hadden we door kunnen gaan met het verstrekken van de olie in een vergunde setting. Nu hebben we the next best thing. Vanochtend hebben we de stekker uit alle illegale activiteiten getrokken en de labs opgeruimd. Ik ga vanaf nu lobbyen in Den Haag.’