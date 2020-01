Geen stoffelijke resten Tanja Groen gevonden na opening graf in Maastricht

Forensische onderzoekers op een kerkhof in Maastricht op zoek naar stoffelijke resten van Tanja Groen. Beeld EPA

In het najaar ontving het coldcaseteam van de Limburgse politie ‘een serieuze tip’ over de plek waar de 18-jarige student gezondheidswetenschappen na haar verdwijning op 31 augustus vlak na middernacht mogelijk begraven zou zijn. De tip werd onderzocht en leidde naar een graf op de begraafplaats van de katholieke kerk in Heugem.

Het OM besloot daarop het graf te openen en te onderzoeken. Justitie onderstreepte wel dat de overleden man in het graf of zijn nabestaanden niets met de verdwijning van Groen te maken hebben. Volgens een scenario dat werd geschetst, was het lichaam van de student in het net gedolven graf van de overleden man verborgen.

Ontgroening

In 1993 begon de 18-jarige Tanja Groen uit Schagen (Noord-Holland) aan de studie Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ze huurde begin augustus een kamer in Gronsveld, ongeveer een half uur fietsen van Maastricht. Tanja werd lid van studentenvereniging Circumflex en deed mee aan de ontgroening. Die eindigde op dinsdag 31 augustus met een feestavond in de soos van de vereniging in het centrum van Maastricht.

Tanja Groen. Beeld ANP

Na afloop van het feest ging Tanja op de fiets naar haar kamer in Gronsveld. Maar daar kwam ze nooit aan. Vanaf dat moment ontbreekt elk spoor van het meisje. Tanja had op de dag van het feest rond 19.50 uur nog contact met haar moeder in Schagen. Ze zou vrijdagmiddag terugkomen naar het ouderlijk huis. Haar moeder wachtte haar tevergeefs bij het station op.

Zaterdag 4 september 1993 deden de ouders van Tanja aangifte van de vermissing van hun dochter. Ruim 26 jaar later weten zij nog steeds niet waar hun dochter is. Ook haar fiets en andere bezittingen die ze bij zich had, zijn nooit teruggevonden.