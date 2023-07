Geen smartphone meer in de klas: scholen krijgen een jaar om de stoorzender te verbannen

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, op het Binnenhof. Beeld Robin Utrecht / ANP

‘Leerlingen hebben recht op een optimale leeromgeving zonder onnodige afleiding’, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer. Daar gingen het afgelopen jaar steeds meer stemmen op om het smartphonebeleid in het onderwijs aan te scherpen. De PVV pleit er al geruime tijd voor en afgelopen winter ging ook regeringspartij CDA om. Dijkgraaf geeft nu gehoor aan die oproepen. Hoe de scholen het aanpakken – en of zij om praktische redenen niet liever overgaan op een verbod in het hele schoolgebouw – mogen de schoolbesturen voorlopig zelf weten.

Nu gelden op veel scholen geen of halfslachtige regels, tot verdriet van veel leraren die de permanente aanwezigheid van de smartphone in en rond de klas ervaren als een grote stoorzender. Zelfs als de toestellen bij de deur van de klas moeten worden ingeleverd en daar in de ‘telefoontas’ verdwijnen, kunnen meldingen en oproepen de aandacht blijven opeisen. Uit een peiling van onderwijsbond AOb onder de leden bleek in april dat 73 procent van de leraren op de middelbare scholen de smartphone uit de klas wenst.

Nog geen verbod

De onlangs afgetreden minister Wiersma was sinds enkele maanden in gesprek met vertegenwoordigende organisaties van de scholen, de leraren en de leerlingen. Dijkgraaf, die Wiersma’s taken tijdelijk waarneemt, kiest op basis van die gesprekken nog niet voor een landelijk verbod, maar voor een richtlijn waaraan alle betrokken onderwijsorganisaties in het voortgezet onderwijs zich verbinden. Zij vertegenwoordigen de leerlingen, de ouders, de leraren en de schoolbesturen. De richtlijn gaat in per 1 januari 2024. Een verbod komt pas aan de orde als de nieuwe afspraken aan het einde van komend schooljaar onvoldoende blijken te werken.

Dijkgraaf benadrukt dat het besluit is bedoeld om leerlingen te beschermen tegen afleiding. ‘Ook al zijn mobieltjes haast verweven met ons leven, in de klas horen ze niet thuis. Daar moeten leerlingen zich kunnen concentreren en alle ruimte krijgen om goed te leren. Mobieltjes verstoren dit, weten we uit wetenschappelijk onderzoek, met alle gevolgen van dien. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen.’

Volgens de richtlijn zijn mobiele telefoons ‘en andere devices’ niet langer toegestaan in de klas, ‘tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les’. Die afspraak geldt voor het voortgezet onderwijs. De organisaties van de basisscholen gaan er deze week nog met hun achterban over in gesprek, maar de meeste basisscholen weren de smartphone sowieso al uit de lokalen.

‘Smartphone is nuttige toevoeging’

Nederland loopt internationaal niet voorop met de regels. Veel landen, waaronder Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland en Canada, gingen al eerder over tot een verbod. Vaak geldt dat voor het hele schoolgebouw.

Scholierenorganisatie Laks heeft zich altijd gekeerd tegen een verbod omdat ‘digitale geletterdheid’ juist een van de basisvaardigheden voor alle scholieren zou moeten zijn. Niettemin sluit Laks zich nu wel aan bij de afspraken, omdat er geen algeheel verbod komt. ‘Wij blijven erbij dat de smartphone een nuttige toevoeging is in het onderwijs’, aldus voorzitter Rafke Hagenaars. ‘Omdat gebruik voor educatieve doeleinden blijft toegestaan, kunnen we met deze richtlijn leven.’ De organisatie roept schoolbesturen op nu vooral in gesprek te gaan met hun leerlingenraden over de praktische invulling van de regels.