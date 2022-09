Geen Slotervaart-scenario in Rotterdam: Ikazia ziekenhuis krijgt tot eind 2022 voor herstelplan

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Beeld ANP

In juli kwam het ziekenhuis in acute geldnood en balanceerde het op de rand van de afgrond. Tijdens een bijeenkomst op 12 juli zag het ziekenhuis zich genoodzaakt de banken en verzekeraars om financiële hulp te vragen. Over 2021 leed de protestants-christelijke instelling een verlies van 8,5 miljoen euro; dit jaar verslechterde de situatie verder.

Het Ikazia, dat interkerkelijke actie ziekenhuis in aanbouw betekent, werd in 1968 opgericht na een collecte. Vlak voor de coronacrisis werden zes etages nieuwbouw geopend in de verwachting dat het ziekenhuis nog gestaag zou doorgroeien, zoals in de jaren daarvoor het geval was. Maar toen brak de coronacrisis uit, stond de nieuwbouw goeddeels leeg, en kreeg de instelling veel minder coronacompensatie dan waar het recht op meent te hebben.

‘Bijzonder beheer’

Daar kwam bij dat het verzuim onder het personeel begon op te lopen, tot pieken van 13 procent, waardoor duur personeel moest worden ingehuurd en minder zorg kon worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De financiële reserves verdwenen als sneeuw voor de zon en het ziekenhuis kwam in het bakje ‘bijzonder beheer’ van de banken terecht. Huisbankier ING meldde op 1 oktober dat de rekening courant krediet en een aflopende lening mogelijk stopgezet zouden worden.

Daarmee dreigde een ‘Slotervaart-scenario’, waarbij het Amsterdamse ziekenhuis in 2018 ten onder ging. Maar een woordvoerder van Zilveren Kruis, marktleider in de Rotterdamse regio, noemt de situatie van het Ikazia ‘totaal onvergelijkbaar’. ‘We zitten met banken, verzekeraars en het ziekenhuis op één lijn. Het doel is dat het Ikazia behouden blijft.’

Ook Rik Riemens, financieel directeur ad interim van het ziekenhuis, is ervan overtuigd dat het Ikazia blijft bestaan. ‘Wij hebben nu een paar maanden de tijd om een structureel herstelplan te schrijven. Voor 2019 is Ikazia altijd een gezond ziekenhuis geweest, het gebouw en alle apparatuur zijn op orde. We hebben 27.000 seh-bezoeken per jaar, en 3.200 bevallingen. Zelfs de andere ziekenhuizen in Rotterdam, officieel onze concurrenten, zeggen tegen ons: we kunnen jullie helemaal niet missen.’