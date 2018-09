Geen slachtoffers bij instorten deel vloer parkeergarage Wormerveer

Bij een parkeergarage boven een supermarkt aan Plein 13 in Wormerveer is een deel van de tweede verdieping ingestort. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Foto ANP

Een deel van de tweede verdieping, zo’n 12 bij 30 meter, kwam vanwege een nog onbekende oorzaak terecht op de eerste verdieping. De parkeergarage bevindt zich boven de DekaMarkt aan Plein 13, ter hoogte van de in- en uitrit.

Nadat deskundigen hadden beoordeeld dat het ingestorte deel veilig genoeg was om te onderzoeken, zijn vier hondengeleiders naar binnen gegaan. Zij troffen geen mensen aan onder het puin. De Veiligheidsregio verwacht ook niet dat nog meer delen van de parkeergarage zullen instorten.

Ambulancepersoneel heeft twee omstanders behandeld wegens stressklachten. Het personeel van de supermarkt is opgevangen. Naastgelegen panden zijn uit voorzorg ontruimd.

De parkeergarage stamt uit 2010 en telt vier bouwlagen van in totaal zo’n achtduizend vierkante meter. Er is ruimte voor 220 auto's. Vanuit de parkeergarage kunnen mensen direct de supermarkt betreden. Het complex bestaat uit meerdere winkels.

Constructiefout

Vorig jaar mei stortte ook al een parkeergarage bij het vliegveld van Eindhoven in. Na onderzoek bleek dat het om een constructiefout in de zogenaamde breedplaatvloer ging. Zo’n vloer bestaat uit twee betonlagen, die over elkaar heen worden gestort. In Eindhoven waren de betonlagen niet goed aan elkaar gehecht. Door het warme weer zette het beton uit en scheurde de bovenste betonvloer. Omdat de garage nog in aanbouw was, vielen er geen slachtoffers.

De ingestorte parkeergarage in Wormerveer heeft niet dezelfde constructie als die in Eindhoven, zegt Simon Wijte van adviesbureau Hageman, dat onderzoek deed naar het bouwongeval bij het vliegveld. ‘Hier gaat het om een constructie van stalen kolommen en liggers met daarop een betonnen vloer. De vloer is gemaakt van geprefabriceerde kanaalplaatelementen. Het is een constructie die je vaker terugziet bij parkeergarages.’

De Metropolegarage in Almere sloot vorige week zijn deuren, nadat er scheuren werden ontdekt in het beton van een aantal pilaren.