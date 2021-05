Geen schijnveiligheid door zelftesten, België gaat richting versoepelingen

Jongeren in Luik, afgelopen maart. Beeld EPA

Bij positieve zelftest gaat merendeel Nederlanders naar de GGD voor hertest

Deze week publiceerde het RIVM voor het eerst cijfers over zelftesten in het driewekelijks gedragsonderzoek samen met de GGD’s. De afgelopen maand heeft 8 procent van de ondervraagden een zelftest gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat een negatieve zelftest tot schijnveiligheid leidt, aldus het RIVM. De deelnemers aan het onderzoek zien over het algemeen een negatieve test niet als een vrijbrief om de maatregelen te negeren, slechts 12 procent komt na zo’n uitslag in grotere groepen bijeen. De meeste mensen gebruiken de test voor extra zekerheid, en 87 procent gaat bij een positieve uitslag alsnog naar de GGD-teststraat. Een op de tien neemt helemaal geen contact op met de GGD, de rest meldt de positieve uitslag wel maar gaat niet opnieuw testen. Bijna iedereen (95 procent) zegt zijn omgeving in te lichten over een positief resultaat.

Versoepelingen in België in zicht

België wil in vier stappen naar een ‘normaler leven’. Op 9 juni is de eerste stap gepland, dan mogen de Belgen weer binnen uit eten en 4 personen (exclusief kinderen) thuis ontvangen. Als de cijfers het toelaten tenminste, maar die zien er gunstig uit. De ‘richtdrempel’ van 500 ic-patiënten komt snel in zicht, er zijn nu 562 ic-bedden bezet. Een tweede voorwaarde is dat 80 procent van de kwetsbaren (65-plussers en mensen met aandoeningen) gevaccineerd is. Zo’n 90 procent van de 65-plussers kreeg al een eerste prik.

Daling sterftecijfers alleen in Europa en Noord-Amerika zichtbaar

De wereldwijde coronasterftecijfers dalen voor de derde week op rij. De afgelopen week rapporteerden de internationale gezondheidsautoriteiten gezamenlijk zo’n 86 duizend sterfgevallen vanwege covid-19, eind april waren dit er nog meer dan 90 duizend per week. De afname is vooral zichtbaar in Europa en Noord-Amerika, waar de gemelde sterfte per week sinds half april bijna halveerde. In Afrika en Zuid-Amerika is nog geen gunstige dalende trend te zien, de afgelopen week liep het sterftecijfer na een kleine afname juist weer op. Ook in Azië neemt de gerapporteerde sterfte toe. Vooral in India, ruim eenderde van de wereldwijde sterfgevallen werden de afgelopen week daar gemeld. Sinds een week of twee neemt het aantal gemelde besmettingen wel af in India, mogelijk is deze daling binnenkort ook te zien in de sterftecijfers.