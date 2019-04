Geen schaars gekleed model, maar moslima in boerkini op cover Sports Illustrated

Halima Aden in boerkini voor Sports Illustrated. Beeld Sports Illustratrd

Een covergirl in een boerkini leidt tot reuring. Om precies te zijn: de 21-jarige Somalisch-Amerikaanse moslima Halima Aden, die gekleed in zedige pakken, hoofddoeken en hijabs, liggend en lachend in de Keniase branding, de kaft van de swimsuit edition van het Amerikaanse sportblad Sports Illustrated siert.

Aden, geboren in een vluchtelingenkamp in Kenia en opgegroeid in de VS, timmert al een paar jaar aan de weg als model, maar doet dat steevast zonder haar lichaam en hoofdhaar te onthullen. In 2016 deed ze volledig gekleed en gesluierd mee aan de Miss Minnesota-verkiezing. Ze werd subiet gecontracteerd door modellenbureau IMG en stond sindsdien op covers van grote modebladen als Elle, Vogue, Glamour en Grazia.

Welbeschouwd was kuisheid de enige kant die Sports Illustrated nog op kon, wilde het blad nog verrassen met zijn badmode spin-off. De covermodellen van dit roemruchte jaarlijkse badpakkennummer waren de laatste jaren zó schaars gekleed dat nóg schaarser niet meer mogelijk was zonder tussen blootblaadjes terecht te komen.

Aalgladde onderbuiken

Tot midden jaren negentig kwamen de bikinibroekjes van de kaftmeisjes nog redelijk decent tot halverwege de navel, maar sindsdien zijn ze amper met het blote oog waarneembaar en heeft de wereld kennis mogen nemen van de aalgladde onderbuiken en liezen van modellen als Tyra Banks, Bar Refaeli en – onbetwiste uitblinker qua petieterige bikini – Kate Upton. Ook de bikinitopjes hadden, als ze al gedragen werden, zelden de juiste cupmaat.

Plat gezegd: sinds 1964 trekt het blad de aandacht met ‘lekkere wijven’ in niemendalletjes, het beproefde recept waarmee ook lingeriemerk Victoria’s Secret decennialang scoorde. Maar waar Victoria’s Secret steeds meer internationale kritiek te verduren kreeg – hun modeshows zouden ouderwets en vrouwonvriendelijk zijn – daar bleef SI aardig buiten schot.

Er werd lokaal gemopperd, dat wel. Vanuit feministische kring klonk er kritiek op ‘het kwalijke en mensonterende concept om vrouwen als producten voor mannelijke consumptie’ te presenteren. Sportliefhebbers klaagden op hun beurt dat modellen en badpakken weinig met sport te maken hebben. De verschijning van de swimsuit edition van 1978 met daarin model Cheryl Tiegs in een wit visnetbadpak dat haar tepels zichtbaar liet, resulteerde in 340 opzeggingen.

Enthousiastelingen

Maar nu dik veertig jaar later het grote ontbloten vervangen is door het grote verhullen zijn er weer heel ándere reacties: waar op Twitter aan de ene kant enthousiastelingen laten weten hoe modern en dapper deze stap is, van zowel Aden als SI, zijn aan de andere kant veel mensen boos.

Een bloemlezing: het blad zou aan islampromotie doen. Het dragen van een boerkini op een cover zou geen prestatie zijn. In een kuise outfit poseren op een blad dat vrouwen tot object maakt, is compleet tegenstrijdig. Dit blad (de inhoud is even bloot als voorheen) helpt het hele doel van de hijab om zeep. En hoezo applaudisseren feministen voor een onderdrukte vrouw?

Ook de flauwe grappen zijn niet van de lucht. Zo twitterde @CriticalCaleb: Volgend jaar word ik de eerste man in een jort (afgeknipte spijkerbroek, red.) met een blikje Budweiser in Sports Not So Illustrated.’

Vorig jaar schreef redacteur MJ Day van SI : ‘De badpakkeneditie heeft altijd gedraaid en zal altijd draaien om sexiness, hotness. Schoonheid.’ Dit jaar schrijft de redactie op op si.com: ‘We streven naar voortzetting van het verspreiden van de boodschap dat of je nou een badpak, een bikini of een boerkini draagt, je de gids van je eigen schoonheid bent. We geloven dat schoonheid geen grenzen kent.’

Paralympische atlete

Inclusiviteit is al langer een thema bij SI. Vorig jaar stond de paralympische atlete Brenna Huckaby, die een been mist, in een bikini in de badpakkenspecial. Op de cover stond het zwarte model Danielle Herrington. In 2017 was plussize model Ashley Graham een van de drie covermodellen – resultaat van een commerciële samenwerking met Swimsuits for All, dat badkleding maakt voor grote maten.

In 2014 was er nog online reuring rond het blad, omdat SI in samenwerking met speelgoedfabrikant Mattel een aparte uitgave had gemaakt met de toen 50-jarige Barbie op de cover, omdat de tienerpop zelf jarenlang kritiek te verduren had gekregen over haar lichaam en haar uiterlijk.

Behalve voor het verspreiden van de inclusiviteitsboodschap zal de ophef van dit jaar wederom gunstig zijn voor de publiciteit over en de commercie ten behoeve van het blad zelf, en die kunnen ze goed gebruiken bij SI. Het blad kampt met een oplagedaling en moest in het kader van bezuinigingen de afgelopen jaren 300 mensen ontslaan.

De frequentie is inmiddels gedaald van wekelijks naar tweewekelijks. Precieze oplagecijfers van de swimsuit edition maakt SI niet bekend. Maar als de hoogte van de oplagecijfers op magische wijze communiceert met de hoogte van het bikinibroekje van de coverjuffrouw, dan zit het dit jaar wel snor met de verkoop.