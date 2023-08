Geen plek meer voor alleenstaande mannen in overvolle Belgische asielopvang

Alleenstaande mannelijke asielzoekers slapen in België soms met honderden tegelijk in een kraakpand. Beeld Aurélie Geurts

België kampt sinds eind 2021 met chronische tekorten in de asielopvang. De oorzaken zijn dezelfde als in Nederland: een toename van het aantal asielzoekers, gecombineerd met een gebrek aan doorstroming in de asielketen. Maar waar in Nederland die problemen enigszins onder controle lijken, is dat in België allerminst het geval. Alleenstaande mannen die een asielaanvraag doen moeten lang wachten op een plek, en zijn in de tussentijd gedwongen om op straat of met honderden tegelijk in een kraakpand te slapen.

De situatie die in praktijk dus al bijna twee jaar bestaat, wordt nu ook staand beleid. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) kondigde woensdagavond aan dat er tijdelijk geen plek meer is voor alleenstaande mannen in Belgische asielzoekerscentra. Ze wil daarmee voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat terechtkomen.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens de Moor is er de laatste dagen een sterke stijging merkbaar van het aantal gezinnen dat asiel aanvraagt, en is het dus noodzakelijk om alle beschikbare plaatsen voor hen te reserveren. Hoelang de maatregel duurt is onduidelijk.

De Belgische staat is in de afgelopen jaren al meer dan zevenduizend keer veroordeeld vanwege de tekortschietende asielopvang. De Moor weigert de opgelegde dwangsommen echter te betalen.

Kati Verstrepen, voorzitter van de Belgische Liga voor Mensenrechten, stelt dat uitsluiting van alleenstaande mannen in strijd is met het internationaal en Belgisch recht. ‘Er moet opvang voorzien worden voor iedereen’, zegt ze. Tevens hekelt ze de aanname dat alleenstaande mannen per definitie minder kwetsbaar zijn. ‘Ook alleenstaande mannen kunnen het slachtoffer zijn van geweld en misbruik. Als opvang in uitzonderlijke gevallen niet lukt, moet er geval per geval worden bekeken wie het kwetsbaarst is.’

Zelfs binnen haar eigen regering kan De Moor niet op volledige steun rekenen. Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) noemt haar plan ‘extreem problematisch’ en ‘onaanvaardbaar’. ‘We moeten uiteraard verzekeren dat kinderen en vrouwen degelijke opvang krijgen, maar de federale staat moet zijn verplichtingen nakomen jegens alle asielaanvragers.’

Mensen die in België asiel aanvragen, moeten zich melden bij aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. De mannen die daar geen bed kunnen krijgen, belanden veelal op straat in de Belgische hoofdstad.

Ook de Brusselse regering reageert kritisch op de aankondiging van de Moor. ‘Het federale niveau wijst nog maar eens zijn verplichting om alle asielaanvragers op te vangen van de hand’, reageert minister Bernard Clerfayt op sociale media. ‘De regering De Croo laat duizenden asielzoekers in de Brusselse straten en stations ronddwalen.’ Zijn collega-minister Alain Maron voorspelt een stijging van het aantal daklozen in Brussel. ‘De federale regering moet haar nationale en internationale verplichtingen opnemen.’