Geen oorlogsverklaring en geen woord van Poetin over het vervolg van de invasie

De Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn speech op het Rode Plein. Beeld via REUTERS

Hij liet zich maandag niet uit over het vervolg van de haperende Russische invasie van Oekraïne. In tegenstelling tot voorspellingen van de Oekraïense autoriteiten kondigde Poetin geen algehele mobilisatie aan. Hij kwam ook niet met een formele oorlogsverklaring.

Poetin legde in zijn korte speech (11 minuten) parallellen tussen de strijd van de Sovjet-Unie tegen nazi-Duitsland en de huidige strijd in Oekraïne ‘tegen agressors’. Hij zei dat de Russische strijdkrachten in Oekraïne laten zien dat ‘er geen plek is voor beulen, bestraffers en nazi’s’. Tegen Russische soldaten in Oekraïne zei hij: ‘Vandaag verdedigen jullie waar jullie vaders, grootvaders en overgrootvaders voor gevochten hebben.’

Overwinningsdag is voor Poetin de belangrijkste feestdag van het jaar. Door heel Rusland vinden er militaire parades en patriottische festiviteiten plaats. Russen zijn per mail door de overheid uitgenodigd om mee te lopen in optochten waarin ze slachtoffers en veteranen van de Tweede Wereldoorlog én van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne eren.

‘Dappere dood’

De minuut stilte voor de 27 miljoen Sovjet-slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog was dit jaar ook bedoeld voor omgekomen Russische soldaten in Oekraïne, zei Poetin. ‘We buigen onze hoofden voor onze strijdmakkers, die een dappere dood stierven in een rechtvaardige strijd. In de strijd voor Rusland.’

Een tegenvaller voor Poetin was de afgelasting van de luchtshow boven Moskou, waarmee de militaire parade jaarlijks wordt afgesloten. Dit jaar zouden gevechtsjagers in een formatie van de letter Z (het symbool van Ruslands invasie van Oekraïne) over het Rode Plein vliegen, maar dat was maandag niet mogelijk in verband met ‘weersomstandigheden’, zo zei Poetins woordvoerder.

Ruslands oorlog in Oekraïne bracht Poetin de afgelopen maanden niet de overwinningen waar hij op had gehoopt. Het Russische leger werd verslagen bij Kyiv en op tal van andere plekken teruggedreven door het veel kleinere leger van Oekraïne. Wel veroverde Rusland grondgebied in het oosten en zuiden van Oekraïne.