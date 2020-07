Geen nieuwe rechter in rechtszaak van Viruswaanzin tegen de staat

Voorman van Viruswaanzin Willem Engel (rechts) voor de rechtbank, samen met jurist Jeroen Pols. Beeld ANP

Dat betekent dat dezelfde rechter binnenkort uitspraak kan doen in het door Viruswaanzin aangespannen kort geding tegen de staat. Dat kort geding werd op 25 juni aan het einde van de zitting afgebroken nadat Willem Engel en Jeroen Pols van Viruswaanzin een wrakingsverzoek indienden.

Tijdens het kort geding eiste Viruswaanzin, dat zich in de rechtbank presenteerde als Stichting Viruswaarheid.nl, dat er een onmiddellijk einde komt aan alle noodverordeningen en coronamaatregelen.

Volgens Viruswaanzin bleek de vermeende vooringenomenheid van de rechter onder meer uit een eerdere uitspraak van haar, waarin het ook om het coronabeleid ging. Op 12 juni oordeelde rechter Hoekstra dat een fotograaf terecht de toegang was ontzegd tot een besmette nertsenfokkerij.

Crisissituatie

In haar vonnis betitelde ze de corona-uitbraak als ‘een acute crisissituatie’ die ‘substantieel veel slachtoffers eist’. Viruswaanzin vindt dat uit dit vonnis blijkt dat de rechter bevooroordeeld is als het gaat om de vraag of alle coronamaatregelen wel nodig zijn.

De wrakingskamer van de Haagse rechtbank ziet dat anders. Omdat de partijen het tijdens dat eerdere kort geding eens waren over het feit dat covid-19 slachtoffers eist ‘moest de rechter in haar vonnis van dat gegeven uitgaan’.

Ook een andere wrakingsgrond van Viruswaanzin vond geen gehoor. Volgens Engel en Pols bleek tijdens het kort geding van 25 juni dat de rechter geen enkele kritische vraag stelde aan de staat. Pas op aandringen van Viruswaanzin zelf gebeurde dat een keer, zo luidde het betoog.

De wrakingskamer is een andere mening toegedaan, onder meer na lezing van het proces-verbaal van de zitting en bestudering van beelden. De kamer wijst er verder op dat een rechter tijdens een kort geding vragen kan stellen aan de strijdende partijen, maar daartoe niet verplicht is. ‘Er is niet gebleken dat deze rechter van die taak is afgeweken.’