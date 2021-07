Geen nieuwe oranje landen in de EU; Thailand en Rwanda hoogrisicogebied

Bezoekers van Thailand moeten verplicht 14 dagen in quarantaine. Beeld Getty Images

Het nieuwe advies gaat op 22 juli in. Hoewel ook in andere Europese landen een toename van het aantal besmettingen zichtbaar is, komen er binnen de EU geen nieuwe oranje gebieden bij. Luxemburg, Kreta en de Azoren zouden volgende week wel oranje kunnen kleuren, het RIVM zegt de situatie daar nauwlettend te monitoren. Op dit moment hebben deze bestemmingen een geel reisadvies. Voor het bepalen van het advies kijkt het RIVM naar het aantal gemelde besmettingen, het percentage positieve testen en het aantal reizigers dat besmet terugkeert in Nederland.

Voor steeds meer landen ziet het ministerie van Buitenlandse zaken geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Zweden, Estland, Litouwen, Slovenië en Slowakije kleuren deze week groen. Voor al deze landen was het advies eerder geel, vakantiereizen waren dus al mogelijk. Ook Sicilië verkleurt van geel naar groen, voor de rest van Italië gold al een groen advies. Het overgrote deel van Europa is nu geel of groen, het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet geen bezwaren tegen vakanties naar deze gebieden.

Een geel of groen reisadvies betekent echter niet dat Nederlanders zonder meer welkom zijn. Vanwege het hoge aantal positieve testen in Nederland hebben veel landen de afgelopen week aanvullende inreisbeperkingen voor Nederlandse reizigers ingesteld. Zo is een test- of vaccinatiebewijs weer verplicht voor Duitsland en België. Voor Nederlanders op doorreis, die minder dan 24 uur in Duitsland of minder dan 48 uur in België verblijven, geldt deze regel niet. De afgelopen weken bleek dat de regels snel kunnen veranderen, het ministerie raadt reizigers dan ook aan om kort voor vertrek het volledige reisadvies te lezen op nederlandwereldwijd.nl.

Thailand en Rwanda worden hoogrisicogebieden en kleuren oranje, deze landen zijn van de EU-lijst met covid-veilige landen gehaald. Alleen noodzakelijke reizen erheen zijn toegestaan. Dit is opvallend omdat Thailand en Rwanda de eerste landen buiten Europa waren waarvoor een geel in plaats van een oranje reisadvies gold. In de praktijk zal deze wijziging voor Nederlandse reizigers weinig verschil maken voor de vakantieplannen, voor beide landen gelden strenge inreisbeperkingen voor Nederlandse reizigers. In Thailand moet iedere reiziger verplicht 14 dagen in quarantaine in speciale quarantainehotels op eigen kosten. De regel geldt ook voor volledig gevaccineerde toeristen. Reizigers naar Rwanda moeten zich bij binnenkomst laten testen en de uitslag van de PCR-test afwachten in een door de overheid aangewezen hotel. Er geldt geen quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland, dat is alleen het geval voor zeerhoogrisicogebieden. Wel moeten reizigers die niet gevaccineerd zijn en die terugkeren uit Rwanda of Thailand een negatieve test of een herstelbewijs tonen.

Oekraïne is toegevoegd aan de lijst van covid-veilige landen van de EU. Als er geen inreisbeperkingen voor Nederlandse reizigers zijn kleurt dit land morgen geel. Voor de Krim en de provincies Donetsk en Loegansk blijft een negatief reisadvies gelden vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne.