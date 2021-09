Geen nieuwe liefdes meer voor Deense gedetineerden met levenslang

. Beeld .

‘De afgelopen jaren hebben we walgelijke voorbeelden gezien van gevangenen die afschuwelijke misdaden hebben begaan en vervolgens contact zoeken met jonge mensen in de hoop aandacht en sympathie van hen te krijgen’, zei de Deense minister van Justitie Nick Haekkerup. ‘Dit moet natuurlijk stoppen. Het kan niet zo zijn dat criminelen onze gevangenissen gebruiken als datingcentrum of als platform om over hun daden op te scheppen.’

Het verbod geldt voor de eerste tien jaar dat veroordeelden in de cel zitten. In die periode mogen zij alleen nog maar contact hebben met mensen die ze al voor hun gevangenschap kenden. De gevangene moet ook minstens tien jaar van de straf uit hebben gezeten voordat tijdelijke vrijlating wordt overwogen (dat is nu twee of vier jaar) en mag niet langer op sociale media of in podcasts spreken over zijn misdaden.

Onderzeeboot

Madsen werd wereldwijd bekend nadat hij de Zweedse journalist Kim Wall aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeboot op gruwelijke wijze om het leven bracht. Zij stapte met deze uitvinder op de boot, die in de haven van Kopenhagen lag, omdat ze een verhaal over hem wilde maken. Walls vriend sloeg alarm toen ze niet terugkwam. De politie vond vervolgens delen van haar lichaam in de zeestraat tussen Denemarken en Zweden.

Madsen ontkende dat hij Wall had vermoord en beweerde aanvankelijk dat de journalist was overleden nadat het luik van de boot per ongeluk op haar hoofd was gevallen. Later opperde hij dat ze tijdens de tocht door koolstofmonoxidevergiftiging was omgekomen. In paniek zou hij vervolgens haar lichaam in stukken hebben gesneden en in zee hebben gedumpt. De rechter geloofde dit niet, en legde hem in 2018 een levenslange gevangenisstraf op. Een jaar later bekende hij in een documentaire dat hij Wall wel degelijk om het leven had gebracht.

Verliefd

De Deense tiener Cammilla Kürstein was Madsen ondertussen brieven gaan schrijven en bellen, en gaf op een gegeven moment in de Deense media toe dat zij verliefd op hem was geworden. Ze was jaloers geworden toen Madsen in 2020 met de Russische kunstenares Jenny Curpen trouwde.

De wet is al goedgekeurd door de rechtse oppositie en wordt naar verwachting dit najaar aangenomen en zal op 1 januari volgend jaar van kracht gaan.