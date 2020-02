Geen meth-lab zo professioneel als de Moerdijkse drugsboot

‘Chemische wietgeur’

Kan een crystal meth-lab nu wel of niet naar wiet ruiken? Die vraag stond op de eerste zittingsdag centraal in de Bredase rechtbank. Stuk voor stuk staken zeven togadragers hun neus in een klein potje. Eerst de rechters, toen de advocaten. Allemaal roken ze aan de witte substantie die op 10 mei 2019 in beslag was genomen op de Moerdijkse narcoboot. De rechters bewaarden hun oordeel voor later.

Maar terwijl zich op de perstribune een subtiele wietgeur verspreidde, stelde advocaat Bart Welvaart al meteen: ‘Dit ruikt níét naar wiet.’ Aanleiding voor de test was een verzoek tot het niet-ontvankelijk laten verklaren van het OM door één van de advocaten. De raadsman van schipper Cor B. (66) stelde dinsdag in de rechtbank dat de verbalisanten van de waterpolitie meerdere malen hadden gelogen in hun processen-verbaal.

Zo verklaarden de agenten dat ze het vrachtschip op 10 mei betraden vanwege een verdachte wietgeur. Maar, stelt de advocaat van schipper Cor B.: hoe kan een crystal meth-lab ruiken naar wiet? Volgens hem had er de geur van rotte eieren moeten hangen, ‘en niet die van hennep’.

Maar volgens justitie is dat onjuist: bij de productie van deze drugs komt wel degelijk ‘een chemische wietgeur’ vrij. Ondanks de test in de rechtbank was advocaat Welvaart dinsdag niet overtuigd. Al gaf hij toe dat de witte substantie niet naar rotte eieren rook. ‘Eerder naar gebakken champignons.’ Hoe het ook zij: de rechtbank oordeelde dinsdag dat er onvoldoende bewijs is dat de agenten hebben gelogen.