Geen kerstdiner in Parijs voor wie één keer het vaccin van Janssen kreeg: ook booster of recent negatief testresultaat is nodig

Juni dit jaar: een GGD-medewerker dient het Janssenvaccin toe. Beeld ANP

‘Een ideaal vaccin voor als je met één prik klaar wilt zijn’, zei demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid afgelopen zomer over het Janssenvaccin. Maar na De Jonges ongelukkige uitspraak ‘dansen met Janssen’ en de in verschillende onderzoeken aangetoonde afname in effectiviteit van het vaccin, volgt nu dus opnieuw een tegenvaller voor de circa 845 duizend Nederlanders die ermee zijn ingeënt.

Vanaf volgende week woensdag volstaat voor die groep in Frankrijk alleen nog een negatief testresultaat van niet ouder dan 24 uur voor toegang tot musea, cafés en restaurants. Daarmee worden de reisopties van Nederlanders die een Janssenprik kregen verder beperkt. Die groep bestaat vooral uit volwassenen geboren in 1967 en 1968, een deel van het zorgpersoneel en jongeren die in de zomer met één prik klaar wilden zijn.

Oostenrijk geeft vanaf 3 januari de met Janssen gevaccineerden geen toegang meer tot de horeca en skiliften. Het in Oostenrijk geldende 2G-beleid houdt in dat ook een recent negatief testresultaat niet telt bij de toegangsdeur.

Doordat de boostercampagne laat op gang kwam in Nederland – op 18 november werd officieel de eerste prik gezet – zullen veel met Janssen gevaccineerden voorlopig in Frankrijk en Oostenrijk niet toegelaten worden met hun qr-codes. Vorige week zei De Jonge dat hij verwacht dat in maart iedereen een boosterprik kan hebben gehad.

Woordvoerder Mirjam Dresmé van reisbrancheorganisatie ANVR spreekt van een tegenvaller, ook omdat deze tegenvaller onder het persoonlijk risico valt: klanten die een pakketreis hebben geboekt via een reisonderneming hebben niet automatisch recht op kosteloze annulering. ‘Natuurlijk, de reiziger kan hier niets aan doen, maar hetzelfde geldt voor reisorganisaties. Bovendien leveren die organisaties nog altijd het gevraagde: een reis’, aldus de ANVR-woordvoerder.

Tegelijkertijd erkent Dresmé dat de vakantiebeleving hieronder lijdt. ‘We raden dan ook aan met de reisorganisatie te overleggen. Dan wordt er gekeken of het haalbaar is de vakantie om te boeken naar een ander tijdstip of een ander land.’

Uitdagingen

Een woordvoerder van touroperator Tui zegt dat de veranderende regelingen de reisorganisatie telkens voor uitdagingen stellen. Tui ziet als lichtpuntjes, vooral voor de wintersporter, dat de lockdown in Oostenrijk op 13 december afloopt en dat de quarantaineplicht in Zwitserland voor reizigers uit Nederland is opgeheven.

De ANVR hoopt dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden voor degenen die met Janssen zijn gevaccineerd. Woordvoerder Dresmé: ‘Zij waren in de veronderstelling een gedegen vaccin te krijgen. Hopelijk kunnen ze nu voorrang krijgen bij het boosteren.’

Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad vorige maand gevraagd of het verstandig zou zijn de met Janssen gevaccineerden een dergelijke voorrang te verlenen. De raad antwoordde op 25 november dat hij, gezien ‘de beperkte verschillen in bescherming tussen vaccins’, voorlopig geen reden zag wijzigingen aan te brengen in de volgorde van boosteren.