Geen kerstborrel, geen nieuwjaarsreceptie, dan maar al het budget in het kerstpakket

Een kerstfeestje op wielen zaterdag bij bouwbedrijf J.P. van Eesteren in Gouda. ‘Het is toch wel belangrijk, zo’n blijk van waardering.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ed Slaghuis uit Rotterdam zit te wachten op zijn bekertje chocolademelk met slagroom, de gordel nog om. ‘Dit is beter dan als ze helemaal niets doen’, zegt hij. Dit jaar was Slaghuis’ 48ste jaar bij J.P. van Eesteren, begonnen als timmerman en inmiddels uitvoerder.

Deze zaterdag stuurt hij zijn witte Nissan stapvoets over wat normaal de parkeerplaats van het hoofdkantoor in Gouda is. De Haagse Kerstman Ronald Brochard - zijn vrouw werkt bij de catering van het bouwbedrijf - heeft Slaghuis dan al met zijn voortdurende kerstbelgerinkel (‘Ik krijg per bel betaald, vandaar’) en ‘Ho, ho, ho, even wachten, u kunt zo het terrein op’ begroet.

Onder de feesttenten die de kerstpakketten-drive-through vormen kan Slaghuis nog een kop erwtensoep en een broodje rookworst krijgen. Op de achterbank van Slaghuis belanden een elektrische karaf die Glühwein warm dient te houden, een goodiebag met amandelkoekjes, een kerststol, Glühwein en bonbons. Uitgedeeld door de directie, in een decor bestaande uit discolampen, nepsneeuw, houten koek-en-zopie, een kampvuurtje en skilatten. Een saxofonist speelt onafgebroken mee met de kersthitjes van The Beatles en De Toppers, die een DJ uit de achterklep van een witte bestelbus door de tenten laat schallen.

Aan het einde van de drive-through mogen de werknemers een kerstboom uitkiezen. ‘Het is toch wel belangrijk, zo’n blijk van waardering’, zegt Slaghuis. ‘Dat je niet alleen maar hoort wat je slecht doet.’

‘Tempo, tempo!’

Nederlandse kerstpakketten hebben dit jaar meer allure dan voorheen. De groothandels Makro en Sligro zien dat bedrijven niet alleen meer van hun pakketten aanschaffen, ook de prijs per pakket is gestegen van gemiddeld 35 naar 50 tot 60 euro.

De kerstpakketten in Gouda zijn die ochtend uitgeladen door Naoufal Kaavass (16). Al om half zeven zat hij met zijn baas Dick Brandwijk in het busje, onderweg dommelde hij even weg. Niet veel later staat hij alweer honderden dozen op een heftruck te laden. Noof, zoals z’n collega’s hem noemen, werkt hier voor het derde jaar op rij. Dit jaar is vindt hij veel drukker, de dozen zijn groter. ‘Mensen willen goed zijn voor hun werknemers, omdat er een personeelstekort is’, denkt hij. Soms maakt hij dagen tot elf uur ’s avonds, maar hij komt volgend jaar dolgraag weer terug.

Bij familiebedrijf Brandwijk Kerstpakketten in Zaltbommel is de omzet dit jaar 20 procent hoger dan vorig jaar, vooral doordat bedrijven voor duurdere pakketten kiezen. Zo’n twintig jongeren staan vandaag aan een lopende band om een luxe pan of fleecedeken zorgvuldig van een plekje in de voorbijschuivende dozen te voorzien. ‘Tempo, tempo!’, roept Milou Brandwijk, salesmanager en dochter van Dick, tussen de klanken van Beuk De Ballen Uit De Boom van De Snollebollekes door. Haar toehoorders zijn tussen de 13 en 20 jaar oud, al is Mick van den Heuvel pas 12 - hij had over zijn leeftijd gelogen om toch bij te kunnen verdienen op het Brabantse bedrijventerrein. ‘Maar over vier dagen word ik echt 13!’.

Landheren

‘Katholieke feestdagen zoals kerst hebben altijd een charitatieve dimensie gehad’, zegt Irene Stengs. De antropoloog doet aan de Vrije Universiteit en voor het Meertens Instituut onderzoek naar rituelen en populaire cultuur. ‘Voor de intrede van de verzorgingsstaat was kerst een moment waarop landheren brood, noten en gedroogde appeltjes uitdeelden aan de armen of het personeel. Het Britse Boxing Day komt van de rijken die de resten van hun kerstmaal in doosjes uitdeelden aan hun personeel.’

Het Nederlandse kerstpakket is volgens Stengs de geformaliseerde versie van die katholieke kerstgedachte. ‘Het is een verrassing die een traditioneel moment is geworden, waar je naar uit kunt kijken. En bovendien een teken van goed werkgeverschap. In deze periode van kommer en kwel besteedt een goede werkgever aandacht aan het geven van goed kerstpakket.’

Van de zomer al begon directievoorzitter Marco Peppel met het plannen van een groot kerstfeest voor de vierhonderd medewerkers van J.P. van Eesteren. Een waar Winter Wonderland in de timmerfabriek van het bedrijf, om de hoek, dat was de bedoeling. Een nieuwe coronagolf gooide roet in het eten en ook de nieuwjaarsreceptie gaat niet door. Plots had Peppel feestbudget over. ‘Met de drive-through zien we in elk geval nog wat mensen die we de rest van het jaar niet zien’, zegt Peppel. ‘Ze waarderen dat we er iets van hebben gemaakt.’

Dat blijkt wel uit de permanente rij van zo’n twintig auto’s die buiten het terrein wachten. Bouwvakkers, ingenieurs, allemaal komen ze op hun vrije zaterdag langs. Sommigen hebben het hele gezin meegenomen. ‘Ik heb niks met die pakketten, ze mogen het van mij ook aan een goed doel geven’, zegt onderhoudsmedewerker Ronald Vogel. Toch is ook hij in de auto gestapt en vanuit Goudriaan- drie kwartier heen en drie kwartier terug- naar Gouda gereden. ‘Als zo’n doos er toch al staat, kom ik wel even langs.’

Voor herhaling vatbaar, kerstpartijtje op wielen? ‘Absoluut niet’, zegt directeur Peppel. ‘We kunnen nu door het autoraam even een praatje maken, maar mensen willen het liefst gewoon samenkomen. Dus als het kan doen we volgend jaar gewoon weer een echte kerstborrel.’