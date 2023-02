Geen isolatie meer en ook geen boostercampagne: is corona nu een seizoensvirus?

De laatste bijprikronde, najaar 2022. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘We zijn getuige van een historisch moment: een geheel nieuw seizoensvirus in wording. Het nieuwe virus wordt een van de talloze anonieme griep- en verkoudheidsvirussen die de mensheid nu eenmaal teisteren.’

In die woorden stond het in deze krant, in een van de eerste grote duidende stukken over corona, deze week woensdag precies drie jaar geleden. En nu lijkt dat moment aangebroken. ‘Er lijkt sprake van een endemische fase’, zoals het OMT eind vorige week noteerde. Dat is wetenschapstaal voor de evenwichtstoestand waarin het virus weliswaar nog steeds mensen ziek maakt, maar zijn grillige, onvoorspelbare ziektepieken heeft verruild voor een kalmer, min of meer voorspelbaar patroon.

Ook opnieuw boosteren hoeft niet meer, voegde het OMT dat speciaal gaat over vaccinatie daar maandag aan toe. De bijprikronde van vorig najaar, met de ‘bivalente’ boosterprik tegen het oorspronkelijke virus én omikron, leverde relatief weinig op, oordelen de experts.

‘De viruslast in de samenleving is best hoog. En toch zie je dat het aantal ziekenhuisopnames niet erg toeneemt’, zegt immunoloog en OMT-lid Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) desgevraagd. Omdat de meeste mensen inmiddels immuniteit hebben, is de bescherming immers hoog. ‘We verwachten niet dat een boosterronde veel verschil gaat maken.’

Voor komend najaar maakt men die afweging opnieuw. En een uitzondering maakt het OMT nu al voor mensen met een zwaar verstoord immuunsysteem, zoals transplantatiepatiënten. Maar die kunnen een extra booster ook met hun specialist regelen, vindt het OMT. ‘Dit betreft maatwerk.’

Geen eind goed, al goed

Eind goed, al goed? Niet helemaal. De najaarsprik beschermde weliswaar kort en maar weinig tegen het oplopen van het virus – het neemt niet weg dat de booster toch zo’n 50 procent bescherming tegen opname in het ziekenhuis toevoegt.

‘Dat is best een stevig effect’, vindt gezondheidseconoom Xander Koolman (VU Amsterdam). ‘Als we níét geboosterd hadden, had dat afgelopen herfst en winter geleid tot ongeveer 12 duizend extra opnames en 700 extra ic-patiënten’, rekent hij losjes uit. Of dat genoeg is om een prikcampagne te rechtvaardigen, kan Koolman niet direct zeggen.

Hoogleraar intensivecaregeneeskunde Armand Girbes (Amsterdam UMC) zegt intussen dat hij ‘desnoods zelf’ zijn ouders van dik in de tachtig zou vaccineren. Het OMT oordeelt juist dat dat niet hoeft, omdat ‘bij ouderen in het verzorgingshuis veelal een mild ziektebeeld wordt gezien’. Maar Girbes vertrouwt het niet. ‘Veel ouderen leven relatief rustig, het lijkt me dat ze minder vaak die stimulatie van het immuunsysteem krijgen door het coronavirus. Ik denk dat je eens in het halfjaar je bescherming zou moeten bijwerken.’

Ook de Stichting voor Afweerstoornissen is bepaald niet gerust op de nieuwe adviezen. ‘We wisten dat de situatie zou komen, maar het blijft zorgelijk’, zegt een woordvoerder van de patiëntenkoepel. ‘Veel mensen blijven zich opsluiten en afzonderen. Het is voor ons lastig als andere mensen niet testen of thuisblijven bij klachten. Je moet nog alerter zijn dan je al was.’

Verhoogde alertheid blijft nodig

Maar verwar ‘endemisch’ niet met ‘alles is weer zoals vroeger’, benadrukt het OMT zelf. Liefst willen de experts verhoogde alertheid voor álle luchtwegvirussen. ‘De speciale status is van covid een beetje af. Maar tegelijk zouden we wel wat algemener bewust moeten zijn’, vindt Van Egmond. ‘Of het nu griep is, verkoudheid of covid: blijf thuis als het kan, en ga bewuster om met hygiëne en kwetsbare mensen in je omgeving.’

Onder de streep is er toch een ziekte bij gekomen, constateert Koolman, boven op alle luchtweginfecties die er al waren. ‘De totale schade van alle luchtwegvirussen neemt dus toe. Als we accepteren dat corona erbij komt, vraag ik mij af of interventies die vroeger niet kosteneffectief waren, dat misschien nu wel zijn.’

Daarbij denkt de zorgeconoom niet aan heftige ingrepen zoals horecasluitingen of langere schoolvakanties, maar vooral aan nauwelijks voelbare ingrepen, zoals voorlichting, nadruk op ventilatie of werken op afstand bij klachten. ‘Plus dat ik hoop dat de samenleving enige tolerantie kan opbrengen voor mensen die zichzelf beschermen met een mondkapje, bijvoorbeeld omdat ze een kankerbehandeling ondergaan’, zegt hij.

Watje

‘Vroeger zei je tegen iemand die een beetje grieperig is: wat ben je nou voor watje, kom gewoon werken’, zegt Girbes. ‘Tegenwoordig zou ik dat niet zo snel meer doen.’ Tegelijk begrijpt hij dat het leven zijn normale loop hervat. Mét corona erbij. ‘Je zult moeten accepteren dat dit soort virussen nu eenmaal rondgaan. En dat er mensen aan doodgaan, zoals we allemaal ergens aan doodgaan’, zegt hij.

In de carnavalsprovincies en in de Randstad schoot de hoeveelheid virus in de riolen de afgelopen weken intussen omhoog. Zo’n zeshonderd patiënten met corona behandelen de Nederlandse ziekenhuizen momenteel, en dat aantal zal naar verwachting de komende weken met nog enkele honderden oplopen. Onder meer het Radboud UMC besloot al enkele operaties uit te stellen en het aantal bedden tijdelijk te verminderen, door de vele ziekmeldingen onder het personeel. ‘Vooral door corona en andere luchtweginfecties’, zegt internist-infectioloog Chantal Rovers. En versoepelen helpt niet: ‘Dan worden nog meer mensen ziek.’

‘Je had gehoopt dat corona een soort wake-upcall zou zijn: luchtweginfecties kunnen een groot probleem zijn’, zegt Marjolein van Egmond. ‘Maar mensen kijken je toch weer behoorlijk glazig aan als je erover begint.’