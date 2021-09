Geen grote toename besmettingscijfers, wel veel meer 10-14-jarigen met positieve test

Een studente in Leiden wordt getest bij de teststraat. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Kinderen testen nu vaker positief dan twintigers, totale besmettingscijfers stabiel

Het aantal gemelde coronabesmettingen in Nederland blijft redelijk stabiel, zo’n 2.500 per dag, maar binnen leeftijdsgroepen is sprake van een relevante verschuiving. Anders dan vorige week zijn de meeste besmettingen geconstateerd bij kinderen tussen de 10 en de 14. Vrijwel de hele zomer kregen twintigers het vaakst een positieve testuitslag. Nu de scholen zijn begonnen, blijken de coronatesten van 10-14-jarigen vaker positief te zijn. Hun bevestigde besmettingsgraad is met 217 per 100 duizend inwoners ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde van 104. Bij kinderen van 5 tot en met 9 is het aantal meldingen het meest toegenomen, van hen testte ruim de helft meer positief dan vorige week. De GGD’s stellen dat sinds de aanvang van het schooljaar al tientallen klassen naar huis zijn gestuurd vanwege een besmettingsgeval.

Kleiner deel van testen positief

Ruim 155 duizend mensen hebben zich de afgelopen week laten testen bij de GGD, een kwart meer dan in de laatste week van augustus. Het percentage positieve testen daalde van 13,1 naar 10,8 procent. Dat het aantal gemelde besmettingen ongeveer gelijk blijft terwijl meer Nederlanders zich laten testen kan betekenen dat het virus zich minder snel verspreidt. Het percentage positieve testen was het hoogst bij 10-14-jarigen, 11,4 procent. Van de 55-plussers die zich lieten testen bleek minder dan 5 procent besmet.

De vaccinatiegraad neemt in Nederland nauwelijks meer toe

De afgelopen week zijn 210 duizend Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus, waarmee het totaal aantal prikken op 23,1 miljoen komt. Het ging vooral om tweede prikken, zo’n 50 duizend personen kregen in de eerste week van september een eerste prik. Alleen bij de leeftijdsgroepen onder de 30 neemt de vaccinatiegraad nog mondjesmaat toe. Van de 18-plussers in Nederland is nu 77,1 procent volledig gevaccineerd, bij 12 tot 18 jarigen is dit 39 procent. Ruim de helft, 52 procent, van de jongeren kreeg minstens één prik. In een onderzoek van het RIVM gaf vorige maand 91 procent van de Nederlanders van 16 of ouder aan een prik te willen of al gevaccineerd te zijn. De werkelijke vaccinatiegraad blijft vooralsnog vooral bij jongeren achter bij de theoretische vaccinatiebereidheid.