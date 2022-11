Geen grote doorbraken, wel een opsteker: Xi en Biden praten weer

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping schudden elkaar de hand bij hun eerste ontmoeting op de G20-top in Indonesië. Beeld Reuters

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping hebben maandag tijdens hun ontmoeting in Indonesië afgesproken de communicatielijnen tussen beide landen te herstellen. Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee wereldleiders sinds Bidens aantreden als president, en een moment van voorzichtige toenadering in tijden van grote spanningen over Taiwan, Oekraïne en technologische sancties.

‘President Biden heeft aangegeven dat concurrentie niet mag doorslaan in conflict, en dat de Verenigde Staten en China hun concurrentie op verantwoorde wijze moeten beheren en open communicatielijnen moeten behouden’, stond in een korte verklaring van het Witte Huis na afloop van de ontmoeting. De twee leiders spraken af regelmatig overleg op ambtelijk niveau te zullen houden over klimaatverandering, economische stabiliteit, volksgezondheid en andere kwesties.

‘De twee zijden moeten elkaar respecteren, gemeenschappelijk belang nastreven, focussen op het groter geheel en een goede atmosfeer en stabiele relaties voor samenwerking koesteren’, aldus een veel langere verklaring van Xi Jinping, die naast uitingen van goede wil ook tal van sneren naar de VS bevatte. In een illustratie van de diepe meningsverschillen gaven de twee zijden geen gemeenschappelijke verklaring af.

Cruciale eerste ontmoeting

Wereldwijd was lang uitgekeken naar de ontmoeting, de eerste persoonlijke dialoog sinds juni 2019 tussen Xi en een Amerikaanse president, toen nog Donald Trump. Na de uitbraak van de covidpandemie begin 2020 reisde Xi jarenlang niet buiten China. De G20 in Indonesië is de eerste internationale top waaraan Xi weer deelneemt, nadat hij in september een regionale veiligheidstop in Centraal-Azië had bezocht. Biden en Xi voerden de voorbije jaren één telefoon- en vijf videogesprekken.

De ontmoeting werd als cruciaal gezien, nu de belangrijkste bilaterale verhouding ter wereld zich op het slechtste niveau in een halve eeuw bevindt. De VS verwijten Beijing een militaire escalatie rond Taiwan, stilzwijgende steun voor de Russische inval in Oekraïne en ondermijning van de bestaande wereldorde. China beschuldigt Washington van ongeoorloofde bemoeienis met Taiwan en van technologische oorlogsvoering door sancties, zoals een exportverbod op geavanceerde halfgeleiders.

Afgelopen augustus liepen na het bezoek van de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan de spanningen zodanig op, dat Beijing tal van bilaterale communicatieverbanden stopzette. Dat creëerde aan beide zijden de zorg dat kleine misverstanden tot grote conflicten zouden kunnen escaleren. Vooraf spraken Amerikaanse analisten daarom zelfs van ‘de eerste supermachtentop van de Koude Oorlog 2.0’.

Verschillende standpunten

Biden en Xi spraken elkaar 3,5 uur, in bijzijn van hun topadviseurs, en hadden volgens beide partijen een ‘openhartige’ uitwisseling van standpunten. Dat neemt niet weg dat die standpunten ver uiteen blijven liggen. Biden zei democratie en universele mensenrechten te verdedigen. Xi zei hetzelfde over ‘de wederopstanding van de Chinese natie’ en ‘een gemeenschappelijke toekomst voor de mensheid’: termen die verwijzen naar een autocratisch model.

Inzake Oekraïne zei Xi ‘aan de kant van de vrede’ te staan, maar hij onthield zich van ook maar de minste kritiek op partner Rusland. Opvallend: volgens de verklaring van het Witte Huis hadden beide leiders hun verzet geuit ‘tegen het gebruik of de dreiging van gebruik van kernwapens in Oekraïne’, maar in de verklaring van Xi ontbrak enige verwijzing daarnaar. Beijing vreest dat een nederlaag voor Poetin tot een verzwakking zou leiden van China’s positie op het wereldtoneel.

Zoals verwacht leverde de ontmoeting geen grote doorbraken op, maar het herstel van de communicatielijnen is een opsteker. Die maakt afspraken mogelijk over ‘vangrails’, die verhinderen dat onverwachte incidenten overslaan in gewapend conflict. ‘We gaan niet alles kunnen oplossen, ik suggereer niet dat dit ‘kumbaya’ is en dat iedereen het over alles eens zal worden’, aldus Biden op een persconferentie. ‘Maar ik geloof absoluut dat er geen nieuwe Koude Oorlog hoeft te komen.’