Geen ‘feest van de vrede’ in Winterswijk na knallende ruzie tussen regisseur en marktkooplui

Vorig jaar was er ook gemor maar ging het Bevrijdingsfeest in Winterswijk wel door. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Vorig jaar ontstond gemor nadat bekend was geworden dat de organisatie van het Bevrijdingsconcert in Winterswijk het spelen van het Wilhelmus had geschrapt omdat ons volkslied het Duitse bezoek mogelijk voor het hoofd zou stoten.

Dit jaar zou op 26 april een groot feest worden gevierd in het centrum van Winterswijk ter ere van de 75-jarige bevrijding. Vanwege onenigheid tussen het organiserend comité en de marktkooplui die plaats moesten maken voor het festijn, is het hele programma ‘Viering 75 jaar Vrijheid en Vrede’ afgelast. Daardoor zullen het optreden van Europees jeugdorkest en Nederlandse en Duitse orkesten niet doorgaan, vliegt een historische Spitfire niet over het dorp en zullen geen historische militaire voertuigen door het centrum rijden.

Een woordvoerder van de gemeente Winterswijk, die duizenden euro’s subsidie heeft verstrekt, noemt het ‘heel jammer’, maar zegt er niets aan te kunnen doen. ‘De gemeente is hier geen partij in.’

Muzikanten maken zich backstage op voor de opening van het Bevrijdingsfeest vorig jaar in Winterswijk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De organisatie stelt in een persbericht dat de starre houding van de marktkooplui de oorzaak is dat het hele feest niet doorgaat. Om de viering goed voor te bereiden, waren volgens de organisatie enkele dagen aan voorbereiding nodig, waardoor een deel van de markt verplaatst moest worden. Maar daar hadden de marktkooplui volgens de organisatie geen zin in. ‘Helaas was het antwoord op ieder voorstel: nee.’

Volgens fruithandelaar en voorzitter Koos Prins van het bestuur van de lokale markt krijgen de marktkooplui onterecht de schuld. Er is volgens hem één schuldige, en dat is de regisseur van wat een grootse viering moest worden. ‘Die wilde per se op zaterdag zijn generale repetitie houden en daarvoor moest de markt wijken.’ Dat weigerden de marktlui. En terecht, meent Prins. ‘Het is het hoogseizoen voor ons. Dan kun je toch niet zomaar vijftig marktlui, die hard moeten werken voor hun geld, verplaatsen?’

Er was volgens Prins een oplossing waarin alle partijen zich konden vinden, behalve de regisseur. ‘Wij hadden aangeboden om zaterdag een uur eerder met de markt te stoppen. Dan konden ze opbouwen, ’s nachts doorwerken en zondagochtend de generale repetitie doen. Maar dat vond die regisseur niets, want een generale repetitie hield je volgens hem nou eenmaal een dag van tevoren.’ De Vereeniging Volksfeest was niet bereikbaar voor commentaar.

Prins noemt het ‘heel treurig’ dat alles nu niet doorgaat, maar ze moeten niet naar de markt wijzen. Bovendien, zegt hij, was er vanaf het begin al onenigheid over het festijn omdat het eind april gepland stond. ‘Persoonlijk vond ik dat een beetje vreemd, en ik was niet de enige. Ik vind dat je eerst moet herdenken en dan vieren.’