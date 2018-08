Geen excuses Boris Johnson voor vergelijking boerka’s met brievenbussen

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson in maart van dit jaar. Foto AFP

Johnson, die met vakantie is, maakte de vergelijkingen maandag in zijn Daily Telegraph-column waarin hij pleitte tegen een verbod in Denemarken en andere continentale landen op het onderhavige kledingstuk.

Aanleiding voor de column was het Deense verbod op de boerka. Johnson prees de ‘dottige Denen’, maar hekelde het boerkaverbod dat volgens hem mensen in de handen speelt die een beschavingsstrijd voorstaan en van de betrokken vrouwen martelaren maakt. Deze vrijzinnige benadering ging verloren door de schertsende passage waarin hij stelde dat het ‘absoluut ridicuul is dat mensen zich als brievenbussen in het openbaar begeven’, eraan toevoegend dat het een cultureel gebruik is en geen religieus. Op een dag zal de boerka vanzelf uit het Britse straatbeeld verdwenen zijn, voorspelde hij.

Eerst waren het progressieve politici en minderhedenorganisaties die ontdaan reageerden op Johnson, die een indrukwekkende staat van dienst heeft waar het gaat om het beledigen van mensen of volkeren, maar zelden met een mea culpa komt. Een moslima deed aangifte wegens haatzaaierij. Maar hij kreeg ook kritiek vanuit zijn eigen partij. Eerst was het staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Alistair Burt die kritiek gaf op zijn voormalige baas en uiteindelijk kreeg Johnson ook een standje van May, die rekening houdt met een coup van de bij de achterban populaire Brexiteer.

Disciplinaire maatregelen

Voor de Conservatieve Partij komt de rel ongelegen. Waar Labour problemen heeft met antisemitisme in eigen gelederen, worden leden van de regeringspartij regelmatig beticht van ‘islamofobie’. Hogerhuislid Richard Sheikh, voorzitter van de Conservative Ethnic Diversity Council, pleitte ervoor om de hoogblonde politicus uit de Lagerhuisfractie te zetten. Oud-partijvoorzitter Eric Pickles speculeerde over disciplinaire maatregelen en andere politici stelden voor om Johnson, die getrouwd is met een Brits-Indiase, ter correctie een diversiteitstraining te laten volgen.

Johnson kreeg ook bijval van partijgenoten. ‘Het is moeilijk te zien waar hij zich voor moet excuseren,’ mijmerde de uiterst behoudende Jacob Rees-Mogg, ‘hij heeft het recht van mensen om de boerka te dragen verdedigd, onderwijl bewerend dat het een weinig elegant kledingstuk is. Geen van deze stellingen schijnen mij onredelijk toe.’

Onlangs meldden Britse media dat Johnson een ontmoeting heeft gehad met Steve Bannon, de omstreden ex-adviseur van Donald Trump. Een kleine meerderheid van de Britten voelt volgens een recent kiezersonderzoek voor een boerkaverbod.