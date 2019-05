Geen enkele veroordeling voor moord in ‘verdoezelde’ cijfers die staatssecretaris Harbers de kop kostten

Dat schrijft het Algemeen Dagblad na onderzoek van de uitgesplitste criminaliteitscijfers onder asielzoekers over 2018.

Deze week ontstond er onrust over de rapportage van het ministerie van Justitie, waarin het aantal incidenten stond waarbij bewoners van asielzoekerscentra als verdachte zijn aangemerkt. In totaal ging het om 4.600 incidenten, waarna het ministerie besloot een top-10 te maken. Daardoor belandden alleen de vaakst voorkomende incidenten in het rapport. De andere incidenten werden weggeschreven onder het kopje ‘overig’. Daar bleken later onder meer zware mishandeling, verkrachting en aanranding onder te vallen en ook 31 registraties van ‘moord en doodslag’.

Staatssecretaris Harbers kreeg het verwijt dat de incidenten ‘verdoezeld’ waren. Hij gaf later toe dat de manier waarop de cijfers gepubliceerd werden fout was en trad af. Over de 31 registraties van moord en doodslag zei hij dat het ging om ‘25 unieke gebeurtenissen, waarvan twee procesregistraties’. In één geval was er sprake van een ‘voltooid delict met een dodelijk slachtoffer’.

Uit onderzoek van het AD blijkt nu dat dit gaat om een steekpartij vorig jaar in de keuken van een Haagse slagerij. Een Afghaanse man kreeg die dag tot twee keer toe ruzie met een andere werknemer. Op videobeelden was onder meer te zien hoe hij twee vuistslagen in zijn gezicht kreeg, aldus het vonnis in de zaak. Nadat de ruzie

’s middags weer oplaaide, stak de Afghaan zijn belager vervolgens met een fileermes dood.

Niet strafbaar

De man verklaarde later dat hij in paniek was geweest, zijn belager en de eigenaar van de slagerij de keuken op slot hadden gedaan om hem een lesje te leren en hij klappen kreeg. Het werd vervolgens naar eigen zeggen zwart voor zijn ogen. Hij zocht iets om zich mee te verdedigen, kwam een mes tegen, pakte dat en stak de man dood. Maar hij had helemaal niet de intentie om zijn belager te doden, verklaarde hij.

De rechter vond het verhaal van de man aannemelijk. Er was wel sprake van doodslag, maar het ging om een noodweersituatie en de man mocht zich verdedigen, aldus de rechter. De Afghaan was daarom niet strafbaar en werd ontslagen van rechtsvervolging.

Overigens werd de man afgelopen woensdag vrijgesproken door de rechtbank in Den Haag, een dag na het vertrek van Harbers. De Afghaan woonde ten tijde van het misdrijf niet in een asielzoekerscentrum, maar verbleef illegaal in Nederland, bevestigt de advocaat die hem bijstond in de strafzaak. De man kan geen aanspraak maken op een verblijfsvergunning en moet Nederland verlaten.