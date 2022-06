‘Geen enkel bewijs’ voor doodschieten Peter R. de Vries, vindt advocaat van de verdachte

Beveiligde transporten komen aan bij de rechtbank, waar vorige het strafproces begon tegen de twee verdachten (Kamil E. en Delano G.) van de moord op Peter R. de Vries. Beeld ANP

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam, negen dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Nog geen uur na de aanslag hield de politie de twee verdachten aan in hun auto op de snelweg. Zowel de vermoedelijke schutter, Delano G. (22), als Kamil E. (36), die voorverkenningen zou hebben uitgevoerd en de bestuurder van de vluchtauto zou zijn geweest, waren woensdag in de zaal aanwezig.

Het OM ziet ‘overstelpend’ bewijs dat de twee mannen De Vries met ‘voorbedachte rade’ hebben vermoord en eiste daarom een levenslange gevangenisstraf voor zowel Delano G. als Kamil E.. ‘Beide verdachten hadden de gelegenheid na te denken over de betekenis en gevolgen van hun daad’, motiveerde de officier van justitie vorige week de hoogst mogelijke strafeis.

Tot de zeer uitgebreide lijst met bewijsmateriaal behoort onder meer het moordwapen, dat in de vluchtauto werd aangetroffen. Op het wapen vond de recherche dna-materiaal. Het OM kwam vorige week ook met camerabeelden waarop de verdachten rond de plaats delict te zien zouden zijn en belastend berichtenverkeer tussen verdachte Delano G. en een onbekende contactpersoon. ‘Hij is dood’, schreef G. onder meer.

‘Geen eerlijk proces’

De advocaten van G. gingen woensdag uitgebreid in op het aangeleverde bewijs. Ronald van der Horst, een van G.’s advocaten, vindt dat de vermoedelijke schutter geen eerlijk proces krijgt doordat het strafdossier is geanonimiseerd. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het OM vrijwel alle namen van getuigen, rechercheurs en forensisch deskundigen uit het dossier gehaald. Volgens Van der Horst zijn de mogelijkheden voor de beklaagde om zichzelf te verdedigen daardoor enorm beperkt.

Daarnaast ging Van der Horst in op de bewering van het OM dat G. voorafgaand aan de aanslag wist wie Peter R. de Vries was. Daar is ‘geen enkel bewijs’ voor, zei de advocaat. De verdediging ziet sowieso geen direct bewijs dat G. de schutter is. ‘Op camerabeelden is niet te zien dat hij iemand doodschiet en er zijn ook geen getuigen die zeggen dat hij dat heeft gedaan.’

De verdediging van G. ging ook in op de de levenslange gevangenisstraf die het OM heeft geëist. Advocaat Anique Slijters vindt de eis veel te hoog. ‘Het is niet te bevatten waarom een 21-jarige die een enkelvoudige moord pleegt nu zwaarder wordt gestraft dan iemand die drie mensen doodschoot in een café’, aldus Slijters.

Vrijspraak

De verdediging van Kamil E. vroeg de rechter om vrijspraak. De verdachte bekende weliswaar dat hij de bestuurder was van de auto waar Delano G. op de bewuste dag in zat, maar zou naar eigen zeggen niet hebben geweten waar de rit voor bedoeld was. Het OM denkt dat de rol van E. veel groter is dan hij doet voorkomen en ziet hem als ‘volle medepleger’ van de moord.

Ook is het volgens zijn advocaten niet waar dat E. in de dagen voor de moord in het centrum was om de aanslag voor te bereiden. Het OM heeft die bewering ondersteund met de locatie die zijn mobiele telefoon die periode doorgaf. ‘Zijn enkele aanwezigheid in Amsterdam staat in die visie van het Openbaar Ministerie gelijk aan een voorverkenning, ongeacht tijdstippen en locatie en de aanwezigheid van Peter R. de Vries’, aldus Ayse Cimen, een van E.’s advocaten. Volgens haar was de verdachte wel in Amsterdam maar enkel als ‘fervent gokker’.

‘Geen spoor van berouw’

Voorafgaand aan het pleidooi van de verdediging maakte Tahmina Akefi, die tot de dood van De Vries een relatie met hem had, gebruik van haar spreekrecht. ‘Ik heb geen spoor van berouw waargenomen bij deze moordenaars’, zei ze woensdagochtend in de rechtszaal. Akefi gaf aan het begin van de zitting aan dat ze geen behoefte had om de verdachten tijdens haar verhaal aan te kijken.

Aan het einde van haar verhaal richtte Akefi zich wel direct tot Delano G.. Ze noemde de minachting die de vermoedelijke schutter toonde door zich te beroepen op zijn zwijgrecht ‘stuitend’. ‘Iedere idioot kan de trekker overhalen’, aldus Akefi. ‘Maar om te praten, daar is lef voor nodig’. Ze vertelde dat de vorige week getoonde camerabeelden waarop Peter R. de Vries wordt achtervolgd, zeer confronterend voor haar waren. ‘Niet alleen om Peter te zien lopen, maar ook hoe zijn dood door deze twee werd voorbereid.’

De partner van De Vries wil een schadevergoeding van bijna 62 duizend euro van de verdachten. Dat bedrag is met name voor immateriële schokschade en affectieschade en voor een deel om onder meer gemaakte kosten voor haar persoonlijke beveiliging te compenseren.

Vandaag is de tweede zittingsdag. De rechter komt op 14 juli met de uitspraak.