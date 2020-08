Geen drukte, toch een kapje op: drie overtuigde dragers

Mevrouw Kalf in het Amstelpark: ‘Ik ben nop leeftijd, dus dan moet je toch voorzichtig zijn.’ Beeld Eva Faché

Mevrouw Kalf, Amstelpark

‘Hier in het park hebben we met een groepje uit de buurt altijd repetitie van het zangkoor. Voor de zekerheid doe ik het mondkapje overal waar ik kom maar op. Ik ben natuurlijk ook al best op leeftijd, dus dan moet je toch voorzichtig zijn.

‘Echt angst voor het virus heb ik niet, hoor. Wie bang is, heeft geen leven. Ik houd me keurig aan alle regels en zo'n mondkapje vind ik erg belangrijk. Ik snap daarom ook eigenlijk echt niet waarom het niet verplicht is in de hele stad. Het is toch geen moeite om een mondkapje op te zetten? Het is zelfs een soort luxe. Tijdens de Spaanse griep had niemand een mondkapje, alleen maar de dokters en verplegers. Nu worden ze overal gratis uitgedeeld. Dan vind ik dat je daar ook gebruik van moet maken.

‘Jongeren hebben ongeveer hun hele leven in een maatschappij geleefd waarin alles kan en het zou ze sieren als ze zich nu aanpassen aan de ouderen. Draag gewoon een mondkapje, dan zijn we zo weer van dat virus af.’

Elin Pantas, op weg met de fiets naar de universiteit: ‘Hoe meer mensen een mondkapje dragen, hoe beter het is’ Beeld Eva Faché

Elin Pantas, op weg naar de universiteit

‘Ja, ik draag mijn mondkapje overal eigenlijk, dus ook op de fiets. Ik kom zelf uit New York en daar is de situatie op het moment echt verschrikkelijk. Hier is het wel een stuk beter nu, maar je weet maar nooit wanneer het virus weer oplaait.

‘Je zult altijd mensen hebben die geen zin hebben om een mondkapje op te doen. Ik snap ook wel waarom mensen er geen zin in hebben, maar het is zo'n kleine moeite. Hoe meer mensen een mondkapje dragen, hoe beter het is – zelfs als het maar een klein beetje werkt.’

Kyle Dutoit in het Oosterpark: ‘Het opzetten van een mondkapje gaat bij mij inmiddels automatisch.’ Beeld Eva Faché

Kyle du Toit, Oosterpark

‘Ik heb gisteren mijn vlucht gemist terug naar Boedapest – daar studeer ik al een aantal jaar. Ik kan het me niet veroorloven veertien dagen in quarantaine te gaan en daardoor weer niet te kunnen vliegen. Dus dat mondkapje houd ik zo veel mogelijk op mijn neus. Ook als er niet veel mensen in de buurt zijn, je weet het maar nooit natuurlijk.

‘Het opzetten van een mondkapje gaat bij mij inmiddels ook wel automatisch. In Hongarije zijn de coronaregels namelijk een stuk strenger. Daar dragen veel meer mensen een mondmasker, dus het is voor mij een soort tweede natuur.’