Geen doodstraf voor Soedanese die haar echtgenoot vermoorde na verkrachting

De Soedanese Noura Hussein (19) krijgt niet de doodstraf voor het doodsteken van haar echtgenoot nadat hij haar had verkracht. Een rechtbank in Soedan heeft haar straf verminderd tot vijf jaar cel en een boete van 337 duizend Soedanese pond (16 duizend dollar).

De zaak leidde wereldwijd tot verontwaardiging over de omstreden praktijken van kindhuwelijken en gedwongen seks binnen het huwelijk, wat in veel Afrikaanse landen nog steeds gangbaar is. Op sociale media werden onder #JusticeForNoura honderdduizenden handtekeningen verzameld om de jonge vrouw vrij te krijgen.

Noura was 15 jaar toen ze werd uitgehuwelijkt. Ze mocht haar school afmaken, maar moest drie jaar later toch officieel in het huwelijk treden. In haar huwelijksnacht weigerde ze seks met haar 35-jarige echtgenoot, waarop ze door zijn familieleden werd vastgehouden zodat hij haar kon verkrachten. De nacht daarna stak Noura hem dood, toen hij haar opnieuw wilde verkrachten. Ze zocht steun bij haar familie, maar die leverde haar uit aan de politie. Een sharia-rechtbank in Soedan, waar verkrachting binnen het huwelijk niet als misdaad geldt, oordeelde eind april dat ze schuldig was aan moord en veroordeelde haar tot dood door ophanging. Hierop sprongen mensenrechtenorganisaties wereldwijd op de bres voor Noura.

Haar advocaten hebben aangekondigd in beroep te gaan tegen de celstraf en de geldboete.