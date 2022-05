Geen (Dijon-)mosterd bij de maaltijd: Franse schappen leeg door inflatie en klimaatverandering

Mosterdwinkel in Dijon. Beeld Jeff Pachoud / AFP

Liefhebbers zullen even moeten slikken als ze bij het mosterdschap aankomen in de Franse supermarkt. Waar ze eerst door tientallen potten Dijon-mosterd, in alle soorten, kleuren en maten werden aangestaard, wacht nu vooral leegte. Door de schaarste aan mosterdzaad kampen fabrikanten met leveringsproblemen.

De schaarste is volgens producenten vooral te danken aan grote droogte in Canada, waardoor de oogst het afgelopen jaar tegenviel. Het hielp niet dat ook de oogst in de Franse Bourgogne – waar de beroemde mosterd oorspronkelijk vandaan komt – mislukte na een natte winter en een koud voorjaar. In totaal was de opbrengst volgens de Franse producenten 50 procent lager dan verwacht. Reine de Dijon, een van de grootste mosterdproducenten van Frankrijk, noemde klimaatverandering als de grote boosdoener tegenover de Britse krant The Guardian.

Daarnaast speelt ook de oorlog in Oost-Europa een belangrijke rol. Oekraïne en Rusland behoren beide tot de grootste exporteurs van mosterdzaad ter wereld. Nu die export door de Russische invasie wordt beperkt en de schaarste toeneemt, zijn de prijzen door het dak gegaan. De Franse mosterdfabrikanten betalen naar eigen zeggen zes keer meer voor het mosterdzaad dan een jaar geleden.

Nederlandse mosterd

De schaarste heeft mogelijk ook gevolgen voor de winkelschappen in de rest van de wereld. In Nederland lijkt het tot dusver mee te vallen. Er is vooralsnog voldoende mosterd voor onze klanten, laat een woordvoerder van Albert Heijn weten. Ook Unilever ontvangt nog geen geluiden over tekorten bij de producenten.

Wel moest de Nederlandse fabrikant Marne Mosterd, dat jaarlijks zo’n 15 miljoen kilo aan mosterd produceert, in maart al bijna een derde van de productie stopzetten door een tekort aan grondstoffen. Het Groningse bedrijf haalde het grootste deel van haar mosterdzaad uit Oekraïne. ‘Daar wordt dit jaar sowieso niet gezaaid’, stelde directeur Paul de Vries destijds tegenover de omroep RTV Noord. ‘Dus volgend jaar, en misschien nog wel langer, is er een probleem.’

Ook de prijzen zullen flink blijven oplopen, stelt De Vries. In september en oktober zal in Canada opnieuw een flinke voorraad mosterdzaad geoogst worden, maar door de oorlog in Oekraïne zullen veel meer producenten daar aankloppen voor hun mosterdzaad.

Een voordeel is dat het Nederlandse merk verschillende kleuren mosterdzaad gebruikt voor haar productielijn, waarmee het bedrijf nog wat meer keuze heeft bij de inkoop. Voor de beroemde mosterd uit Dijon worden traditiegetrouw enkel zwarte en bruine mosterdzaden gebruikt, wat voor een extra scherpe smaak zorgt.