Geen continue dienst, maar wakes in Katwijkse kerk om uitzetting Armeens gezin te voorkomen

Delegaties van tientallen kerken uit heel Nederland gaan per direct besloten wakes houden in de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk. De kerkencoalitie doet dit om te voorkomen dat het Armeense gezin Tamrazyan wordt uitgezet.

Hayarpi in de gereformeerde kerk in Katwijk. Beeld ARIE KIEVIT

Met deze lichtste vorm van religieuze vieringen willen de kerken het Armeense gezin Tamrazyan met drie kinderen ondersteunen dat inmiddels drie weken in de Katwijkse kerk verblijft. Het gezin dat sinds 2010 in Nederland is, hoopt met het verblijf in de kerk hun uitzetting te voorkomen.

Woensdag vergaderden in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk 25 vertegenwoordigers van kerken uit het hele land over hoe ze de Katwijkse kerk konden ondersteunen in hun hulp aan Hayarpi (21), haar 19-jarige zus, haar 15-jarige broer en hun ouders. Er lag een idee op tafel om gezamenlijk een continue kerkdienst te gaan houden, omdat de overheid volgens de wet niet een kerk mag binnentreden als er een dienst gaande is.

Geen politiek bedrijven

Dat plan wilden de kerken uiteindelijk niet uitvoeren. ‘Niet omdat we daarvoor te weinig mankracht beschikbaar hadden’, zegt de Amsterdamse dominee Rikko Voorberg, woordvoerder van de kerkencoalitie. ‘Maar omdat we geen politiek willen bedrijven met een kerkdienst en de familie niet onnodig willen belasten.’

De overheid is bovendien nog nooit vanwege vluchtelingen binnengetreden in een Nederlandse kerk en we moeten er op vertrouwen dat dat nu ook niet gebeurt, zegt Voorberg. ‘Wij willen op deze manier onze solidariteit met de Katwijkse kerk en het gezin duidelijk maken en de politiek ook een opening tot gesprek bieden. Niemand kan van ons, kerken, vragen om de ogen te sluiten voor het leed dat deze kinderen wordt aangedaan. Door wie of wat een asielprocedure lang duurde, de kinderen waarover het gaat hebben aan niets schuld.’

Menselijke oplossing

Bovendien gaan de deelnemende kerken ieder in eigen stad alvast verkennen wat ze moeten doen en met wie ze lokaal kunnen samenwerken als bij hun een asielkind in nood aan hun deur klopt. De kerken zeggen er vertrouwen in te hebben ‘dat uiteindelijk ook onze politici een menselijke oplossing wensen’. ‘Wij denken en helpen graag mee en nodigen de woordvoerders van de vier coalitiepartijen uit voor een dialoog in onze kerken. In ons land, dat staat in een lange traditie van christelijke humaniteit, moeten wij toch met vereende krachten tot barmhartigheid te motiveren zijn voor slechts vierhonderd asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn’, zegt Voorberg.

De wakes in de Katwijkse kerk met het Armeense gezin zijn niet openbaar toegankelijk. De Katwijkse dominee Folkert Rinkema en het Armeense gezin zijn blij met deze steun. ‘Kinderen hebben recht op bescherming. De bescherming die kerken kunnen bieden is altijd bedoeld om tot een aanvaardbare oplossing te komen’, zegt Voorberg. Kerkasielzaken in het verleden hebben daar ook altijd toe geleid.’