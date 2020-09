Geen cel, maar werkstraf voor oud-staatssecretaris Linschoten – die ook dat onterecht vindt

Robin Linschoten maakt in 2017 zijn entree bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De boekhouding van het adviesbureau van voormalig staatssecretaris Robin Linschoten was een puinhoop, zijn belastingaangiften kwamen te laat en klopten bovendien niet. Maar Linschoten had volgens het gerechtshof in Amsterdam nooit de intentie om de belasting te ontduiken en de fiscus om de tuin te leiden. Daarom kreeg hij woensdag in hoger beroep een werkstraf van honderd uur opgelegd.

Eerder was de oud-staatssecretaris van Sociale Zaken door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dat betekende dat de voormalig VVD-politicus daadwerkelijk de cel in had gemoeten wegens fraude.

Aan lagerwal

Dat hij niet achter de tralies hoeft, komt doordat het gerechtshof de uitleg van Linschoten gelooft. Namelijk dat hij een ontzettende sloddervos is ‘zonder interesse in fiscaliteit’ die om de zoveel tijd een doos met bonnetjes en facturen bij zijn boekhouder over de schutting kieperde. Dan was hij er weer vanaf. Zijn interesse in fiscaliteit werd vervolgens ook niet aangewakkerd door de stapels blauwe brieven die hij kreeg en een persoonlijk waarschuwingsgesprek met de fiscus. Los dit op, zo luidde de opdracht aan zijn boekhouder.

Die moest vervolgens ook maar wat schattingen doen, waardoor Linschoten uiteindelijk veel te weinig omzetbelasting betaalde en daaropvolgende betalingsafspraken met de fiscus niet nakwam. Zodoende belandde de VVD-coryfee in 2017 voor de rechter. Daar schetste hij hoe hij door zijn laksheid inmiddels aan lagerwal was geraakt, geen opdrachten meer kreeg, slechts één commissariaatje overhad, zijn huis had moeten verkopen terwijl zijn vrouw hem had verlaten.

Geen belastingontduiking

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de ‘ernst’ van de zaak nu anders gewogen dan de rechtbank en gelooft het sloddervosverweer van Linschoten. Over een periode van drie jaar tijd droeg hij ruim 100.000 euro te weinig aan omzetbelasting af. Maar uit het dossier blijkt volgens het hof ‘op geen enkele wijze’ dat Linschoten van plan was om de omzetbelasting uiteindelijk niet aan de fiscus te betalen.

‘Omdat hier, anders dan in veel andere fraudezaken, het oogmerk van uiteindelijke belastingontduiking niet aan de orde was, past een andere straf dan een gevangenisstraf’, aldus het hof. Maar waarom de voormalig staatssecretaris de kwestie zo heeft laten ontsporen, de blauwe brieven op een stapel in de hoek gooide en nooit de ernst van de situatie inzag, blijft onopgehelderd.

Linschoten noemt in een reactie de werkstraf onterecht en wijst opnieuw naar de boekhouder als de schuldige. ‘Ik heb helemaal niets opzettelijk fout gedaan. Ik heb mijn administratie uitbesteed aan iemand die een fout heeft gemaakt, waar ik niets van wist. Die feiten heb ik nooit ontkend, maar dat verdient geen strafrechtelijke veroordeling.’

Hij erkent wel dat hij een grote fout heeft gemaakt door alles aan zijn boekhouder over te laten. Toen de blauwe enveloppen zich opstapelden en de fiscus hem waarschuwde dat het niet goed ging, gaf hij ook dat door aan zijn boekhouder. Dat zou Linschoten nu anders hebben gedaan. Maar Linschoten wil zich nog niet bij de veroordeling neerleggen. ‘Ik moet het arrest nog lezen en dan beslis ik wel wat ik ga doen.’

Zijn advocaat Willem Koops zegt een gang naar de Hoge Raad te overwegen. ‘Linschoten heeft allang een hoge prijs betaald voor slordigheid. Het is droevig dat deze werkstraf daar nog bij komt.’