Geen boerkini’s in Franse zwembaden, hoogste rechter blokkeert opheffing van het boerkiniverbod

Een vrouw in boerkini in de zee bij Marseille. Beeld AP

Een lagere Franse rechter had eind mei al een streep gezet door het besluit van de stad Grenoble om de religieuze zwemkleding voortaan toe te staan. De Conseil d’Etat, de Franse Raad van State, heeft die uitspraak nu bekrachtigd. De gemeenteverordening ondermijnt volgens de Raad van State ‘het beginsel van neutraliteit van openbare diensten’ en ‘gelijke behandeling van gebruikers’ door te voldoen aan de religieuze eisen.

Grenoble zegt het besluit van de rechtbank te betreuren en stelt dat de rechter de insteek van de gemeenteverordening, die ook topless baden voor vrouwen en anti-UV-zwemkleding mogelijk maakt, verkeerd heeft geïnterpreteerd. De gemeente wil met nieuwe zwembadreglement juist ‘enorme stap voorwaarts’ zetten wat betreft gelijke behandeling. ‘Het maakt gelijkheid voor vrouwen en mannen mogelijk, beschermt de gezondheid en verbetert de universele toegang van openbare diensten voor iedereen door het verbod op het dragen van nauwsluitende badkleding op te heffen pakken’, onderstreept ze.

De Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die vindt dat religieuze kwesties niet thuishoren op openbare plekken, prees op Twitter het besluit van de Raad van State. Zijn ministerie had bezwaar ingediend tegen de plannen. Het toestaan van de boerkini’s is volgens het ministerie in strijd met de Franse beginselen van secularisme, waarbij religie geen invloed mag uitoefenen op de maatschappij. ‘Dit is een overwinning voor de ‘separatisme’-wet, voor het secularisme en voor de hele republiek’, aldus Darmanin.

Le communautarisme d’Éric Piolle, maire de Grenoble, est définitivement sanctionné par le Conseil d’Etat qui confirme la suspension de la délibération «Burkini» du conseil municipal. Une victoire pour la loi «séparatisme», pour la laïcité et au-delà, pour toute la République. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 21 juni 2022

Politieke controverse

De nieuwe regelgeving voor zwembaden in Grenoble heeft een politieke storm veroorzaakt in Frankrijk, zoals regelmatig het geval is over onderwerpen die verband houden met de islamitische cultuur. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad in zuidoostelijke stad stemde in mei in met het plan van de groene burgemeester Eric Piolle om de boerkini, zonder deze bij naam te noemen, toe te staan. Tot grote onvrede van conservatieve en uiterst rechtse politici die pleiten voor een landelijk verbod op het lichaamsbedekkende badpak. Moslimorganisaties stellen dat een dergelijk verbod discriminerend is voor islamitische vrouwen en hun vrijheid beperkt.

In 2016 zorgde de boerkini al voor controverse in Frankrijk toen ongeveer dertig steden het gebruik ervan op hun stranden hadden verboden. De Conseil d’Etat oordeelde destijds nog dat een boerkiniverbod indruist tegen de burgelijke vrijheden.

Die uitspraak wordt nu niet in twijfel getrokken, benadrukte de advocaat van de mensenrechtenorganisatie Ligue des Droits de l’Homme, die pleitte voor het plan van Grenoble. ‘Het specificeert alleen dat een burgemeester het gebruik van de boerkini in een gemeentelijk zwembad niet specifiek kan toestaan, terwijl het verbod op het dragen van een niet-strakke zwembroek gehandhaafd blijft.’

Het toestaan van de anti-UV-zwemkleding en het topless baden in de openbare zwembaden wordt door de Raad van State overigens niet verboden.